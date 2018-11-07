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      Дайте что-то, чтобы хоть немного прикрыться – Жизель Бундхен о работе "ангела" Victoria's Secret

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      Жизель Бундхен
      Жизель Бундхен / GettyImages

      Бразильская супермодель Жизель Бундхен, которая была "ангелом" Victoria's Secret в 1999-2006 годах, в своей новой книге "Уроки: мой путь к осмысленной жизни" (Lessons: My Path to a Meaningful Life) откровенно рассказала о трудностях, которые касаются дефиле популярного бельевого бренда.

      По словам Жизель, ей было очень некомфортно позировать в откровенных образах. Об этом пишет издание People. 

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      Первые пять лет мне нравилось демонстрировать нижнее белье, но со временем я чувствовала себя все хуже и хуже, когда шла по подиуму и меня фотографировали в купальнике или трусах. Дайте мне хвост, плащ, крылья – что угодно еще, чтобы хоть немного прикрыться!
      – откровенно призналась супермодель.

      Однако звезда не отрицает, что контракт с Victoria's Secret помог значительно улучшить ее финансовое положение. К примеру, в 2006 году 80 процентов ее годового дохода составили выплаты бельевого бренда.


      Жизель Бундхен / GettyImages

      Перед тем, как уйти из "ангелов", Жизель взяла два листа бумаги и написала на них "да" и "нет". После чего модель бросила жребий и доверилась судьбе – вытащила клочок "нет" и закончила сотрудничество с Victoria's Secret.


      Жизель Бундхен / GettyImages

      Теги: Victoria's Secret Мода LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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