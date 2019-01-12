Дакар-2019: Британский гонщик выиграл этап, спасая соперника: видео

В Южной Америке закончился пятый этап ралли Дакар-2019. Организаторы гонки, которая проходит в эти дни в Перу, объявили об отмене части пятого этапа в связи с сильным туманом, из-за которого комиссары не могут гарантировать безопасность.

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Эдуардом Николаевым, стал победителем пятого этапа в классе грузовиков. Сейчас именно Николаев и лидирует в общем зачете.

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Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет

1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер")

2. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер) +11.54

3. Андрей Каргин ("КАМАЗ-мастер") + 16.45

Stage 5 Summary: Tacna > Arequipa | Trucks



Victory for Eduard Nikolaev.#Dakar2019 pic.twitter.com/5XsZNlFxeC — DAKAR RALLY (@dakar) 12 января 2019 г.

Легендарный француз Себастьян Леб одержал победу в зачете внедорожников. Второе место досталось Нассеру Аль-Аттии, третье время показал Нани Рома. Для Аль-Аттии этот результат стал очень важным с точки зрения борьбы в общем зачете – его главный конкурент Стефан Петерансель уступил ему по итогам этапа 16-ю минутами.

Дакар-2019. Автомобили. Общий зачет

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)

2. Стефан Петерансель (MINI) +24.42

3. Хоан Нани Рома (MINI) +34.33

Британскому гонщику Сэму Сандерленду компенсировали десять минут, потерянных в классе мотоциклов, благодаря чему он был объявлен победителем спецучастка.

В ходе гонки Сандерленд остановился, чтобы помочь упавшему португальцу Паулу Гонсалвешу, который повредил руку и получил травму головы. Сандерленд оказал помощь пострадавшему, а после финиша этапа ему компенсировали время. Таким образом, победитель этапа Ксавье де Султре откатился на второе место по итогам этапа, а Сандерленд вернулся на вторую строчку в общем зачете ралли-марафона.

Дакар-2019. Мотоциклы. Общий зачет

1. Рикки Брабек (Honda)

2. Сэм Сандерленд (Yamaha) +0.59

3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +2.52

Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу на пятом этапе ралли в зачете квадроциклов. Вторым до финиша добрался Жеремиас Гонсалес Фериоли, тройку сильнейших замкнул Густаво Галлего.

Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет

1. Николас Кавильяссо (Yamaha)

2. Жеремиас Гонсалес Фериоли (Yamaha) + 49.30

3. Густаво Галлего (Yamaha) +1: 05.26

Напомним, что в понедельник, 7 декабря, стартовали гонки "Дакар 2019". В этом году они снова состоятся в Южной Америке. В чем их отличие от гонки в Африке рассказал 5-кратный победитель "Дакар" Марк Кома.