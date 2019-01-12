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      Дакар-2019: Британский гонщик выиграл этап, спасая соперника: видео

      13 Читати новину українською
      Результаты Дакар-2019
      Результаты Дакар-2019 / twitter.com/dakar

      В Южной Америке закончился пятый этап ралли Дакар-2019. Организаторы гонки, которая проходит в эти дни в Перу, объявили об отмене части пятого этапа в связи с сильным туманом, из-за которого комиссары не могут гарантировать безопасность.

      Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Эдуардом Николаевым, стал победителем пятого этапа в классе грузовиков. Сейчас именно Николаев и лидирует в общем зачете.

      Читайте также: Российский гонщик переехал зрителя ралли Дакар и получил дисквалификацию: видео

      Дакар-2019. Грузовики. Общий зачет

      1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер")
      2. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер) +11.54
      3. Андрей Каргин ("КАМАЗ-мастер") + 16.45

       

       

      Легендарный француз Себастьян Леб одержал победу в зачете внедорожников. Второе место досталось Нассеру Аль-Аттии, третье время показал Нани Рома. Для Аль-Аттии этот результат стал очень важным с точки зрения борьбы в общем зачете – его главный конкурент Стефан Петерансель уступил ему по итогам этапа 16-ю минутами.

      Дакар-2019. Автомобили. Общий зачет

      1. Нассер Аль-Аттия (Toyota)
      2. Стефан Петерансель (MINI) +24.42
      3. Хоан Нани Рома (MINI) +34.33

      Британскому гонщику Сэму Сандерленду компенсировали десять минут, потерянных в классе мотоциклов, благодаря чему он был объявлен победителем спецучастка.

       

       

      В ходе гонки Сандерленд остановился, чтобы помочь упавшему португальцу Паулу Гонсалвешу, который повредил руку и получил травму головы. Сандерленд оказал помощь пострадавшему, а после финиша этапа ему компенсировали время. Таким образом, победитель этапа Ксавье де Султре откатился на второе место по итогам этапа, а Сандерленд вернулся на вторую строчку в общем зачете ралли-марафона.

      Дакар-2019. Мотоциклы. Общий зачет

      1. Рикки Брабек (Honda)
      2. Сэм Сандерленд (Yamaha) +0.59
      3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +2.52

      Аргентинец Николас Кавильяссо одержал победу на пятом этапе ралли в зачете квадроциклов. Вторым до финиша добрался Жеремиас Гонсалес Фериоли, тройку сильнейших замкнул Густаво Галлего.

      Дакар-2019. Квадроциклы. Общий зачет

      1. Николас Кавильяссо (Yamaha)
      2. Жеремиас Гонсалес Фериоли (Yamaha) + 49.30
      3. Густаво Галлего (Yamaha) +1: 05.26

       

       

      Напомним, что в понедельник, 7 декабря, стартовали гонки "Дакар 2019". В этом году они снова состоятся в Южной Америке. В чем их отличие от гонки в Африке рассказал 5-кратный победитель "Дакар" Марк Кома.

      Теги: Гонки Ралли Спорт
      Источник: 24 Канал
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