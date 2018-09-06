Дакота Джонсон и вокалист Coldplay сделали одинаковые татуировки: фотодоказательство

Киноактриса Дакота Джонсон, известная по роли главной героини в франшизе "Пятьдесят оттенков серого", и лидер группы Coldplay Крис Мартин прекратили скрывать свои отношения и сделали одинаковые татуировки.

Об этом пишет издание Elle. На руках влюбленных появились одинаковые татуировки с символом бесконечности.

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На прошлой неделе вокалист группы Coldplay продемонстрировал новое тату в Лос-Анджелесе, а его любимая Дакота Джонсон продемонстрировала такое же тату на руке во время премьеры фильма "Суспирия" на Венецианском кинофестивале 2018.



Дакота Джонсон



Дакота Джонсон





Крис Мартин

Напомним, информация о романе Дакоты и Криса подтвердилась в конце прошлого года, когда влюбленных видели в Париже.