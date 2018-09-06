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Дакота Джонсон и вокалист Coldplay сделали одинаковые татуировки: фотодоказательство

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Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / GettyImages

Киноактриса Дакота Джонсон, известная по роли главной героини в франшизе "Пятьдесят оттенков серого", и лидер группы Coldplay Крис Мартин прекратили скрывать свои отношения и сделали одинаковые татуировки.

Об этом пишет издание Elle. На руках влюбленных появились одинаковые татуировки с символом бесконечности.

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На прошлой неделе вокалист группы Coldplay продемонстрировал новое тату в Лос-Анджелесе, а его любимая Дакота Джонсон продемонстрировала такое же тату на руке во время премьеры фильма "Суспирия" на Венецианском кинофестивале 2018.

дакота джонсон
Дакота Джонсон

дакота джонсон
Дакота Джонсон
 

кріс мартін
Крис Мартин 

Напомним, информация о романе Дакоты и Криса подтвердилась в конце прошлого года, когда влюбленных видели в Париже.

Теги: Музыка Кино LifeStyle Звездные романы
Источник: 24 Канал
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