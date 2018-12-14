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      Сможет ли украинец Далакян во второй раз защитить титул против Леброна: прогноз букмекеров

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      Далакян Леброн прогноз ставки букмекеров на бой
      Далакян – Леброн прогноз букмекеров

      В субботу, 15 декабря, украинский боксер Артем Далакян (17-0, 12 КО) во второй раз в карьере будет защищать титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA. Соперником 31-летнего Далакяна будет доминиканец Грегорио Леброн (21-4, 16 КО). Букмекеры оценили шансы боксеров на победу в этом поединке.

      Букмекеры не имеют даже грамма сомнения, что украинец Далакян одержит победу в этом бою.

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      На победу украинского боксера дается минимальный коэффициент 1,02. В то же время победа Леброна оценивается коэффициентом 16,00. Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятной – аж 30,00.

      Отметим, Далакян завоевал звание чемпиона мира в феврале этого года, победив американца Брайана Вилорию. В июне он защитил свой титул, одержав победу над представителем Таиланда Сиричайи Таеном.

      Напомним, что поединок состоится в рамках вечера бокса в КВЦ "Парковый" в субботу, 15 декабря. Вечер бокса начнется в 18:00. Результаты и видео боя – на сайте 24 Канала.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Артем Далакян
      Источник: 24 Канал
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