У кое-кого будет пылать: Данилов о том, когда оккупанты почувствуют дальнобойные ракеты Украины
Президент Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия. В СНБО рассказали, когда российские оккупанты начнут чувствовать на себе дальнобойное оружие Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что оккупанты уже периодически чувствуют на себе украинское дальнобойное оружие, пишет 24 Канал.
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Оккупанты уже чувствуют на себе дальнобойное оружие Украины
При этом он подчеркнул, что Украина не сражается с рядовыми гражданами России.
Что касается нашего оружия, оно используется сугубо по военным объектам согласно всем нормативно-правовым международным правилам,
– сказал секретарь СНБО.
Данилов добавил, что Украина не атакует детские сады, больницы или другие объекты, там, где есть гражданские. По его словам, в этом принципиальная разница между Украиной и террористическим подходом России, которая наносит удары по гражданским объектам.
Секретарь СНБО рассказал, что первый указ по ракетной программе был еще 1 марта 2020 года. Соответственно, как говорит Данилов, в январе – феврале 2020 готовилось соответствующее решение СНБО по этому поводу.
Он отметил, что разработка дальнобойного оружия – это очень сложный процесс и сложная техника.
Для того, чтобы она была современной и давала расстояние в тысячи километров, – это мощная работа больших коллективов,
– сказал он.
Данилов отметил, что на сегодняшний день можно сказать, что Украина имеет результат.
Поверьте, что в ближайшее время у кое-кого будет пылать. И пылать будет в прямом смысле этого слова,
– добавил секретарь СНБО.
Также он сообщил, что производство дальнобойного оружия продолжается и дальность в 700 километров – это не крайние его ограничения.
Украина разработала дальнобойное оружие: подробности
- Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия после того, как 30 августа произошел взрыв на аэродроме в российском Пскове
- Этот аэродром расположен в более чем 700 километрах от Украины. В результате удара по российскому аэродрому в Пскове были уничтожены 4 самолета Ил-76. Также могла быть повреждена другая военная техника россиян.
- Алексей Данилов 31 августа показал видео испытательного пуска новой украинской ракеты. Речь идет о пуске ракеты в рамках программы президента.