Дальнобойные ракеты можем получить уже в ближайшее время, – ОП

В ближайшее время Украина может получить дальнобойные ракеты. Их могут предоставить союзники.

Об этом 24 Каналу заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что сейчас продолжаются переговоры.

Смотрите также ATACMS под елку и консолидация союзников: каковы первые результаты визита Зеленского в США

"Соответствующие переговоры на разных уровнях идут. Они крайне интенсивны. Президент лично занимается этим. Я думаю, что мы все же будем в ближайшее время иметь дальнобойные ракеты – партнерские", – сказал Подоляк.

Однако советник руководителя ОП отметил, что также не стоит забывать, что у Украины есть эффективное дальнобойное оружие собственного производства. Речь идет не только о дронах, но и о некоторых ракетах.

Этого оружия, как отметил Михаил Подоляк, пока недостаточно. Ведь на этом этапе войны нужно иметь сотни ракет, которые будут заходить вглубь временно оккупированной территории Украины. Все, чтобы поражать вражескую инфраструктуру.

Когда ВСУ могут получить дальнобойные ракеты: смотрите видео

Существенные изменения

По сравнению с началом войны, сейчас мы с вами практически имеем абсолютно переоснащенную украинскую армию. И этот процесс продолжается,

– сказал Подоляк.

Вооруженным Силам Украины нужны дальнобойные ракеты, ведь они позволяют существенно снизить боеспособность российской армии. То есть уничтожать тыловую инфраструктуру россиян, транспортные узлы и возможность подвозить резервы и ресурсы.

Гарантии от Украины

Советник руководителя Офиса Президента подчеркнул, что Украине передадут все виды оружия, в частности, дальнобойные ракеты в достаточном количестве. Это происходит медленно из-за того, что никто не ожидал, что украинское государство 19 месяцев будет эффективно воевать в войне с Россией.

Кроме того, Украина не была союзником стран Запада по военным технологиям. Раньше ВСУ больше использовали старую советскую технику, а сегодня переходят на другие стандарты.

По словам Подоляка, у союзников Украины есть определенное консервативное мышление относительно того, можно ли предоставлять то или иное оружие. Мол, будут ли его ответственно использовать.

Консервативное мышление говорит о том, можем ли мы гарантировать, что это оружие не будет использоваться по территории России. Безусловно, мы это гарантируем, ведь мы соблюдаем международные нормативы, конвенции, тип ведения войны. Мы ведь не Россия,

– добавил советник руководителя ОП.

Также влияет на темпы передачи и переформатирования глобального политического пространства, где следует поставить крест на существовании России в таком виде. Страна-агрессор финансировала определенные программы, интегрировалась в глобальную экономику. А также – давала деньги на большие информационные программы и сети пророссийского лобби в разных странах, на разных уровнях и рынках. Избавиться от этого – достаточно сложный процесс.

Украина может получить дальнобойные ракеты: что известно