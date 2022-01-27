Дания предоставит Украине деньги для стабилизации ситуации

Дмитрий Кулеба посетил Данию с рабочим визитом. Во время него датский министр иностранных дел заверил украинского коллегу в поддержке Киева на фоне российской угрозы.

Как Дания поможет Украине

Кулеба прибыл в Копенгаген 27 января. Там он встретился с коллегой эппе Кофодом.

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Рад приветствовать министра иностранных дел Украины в Копенгагене в трудное время. Украина сталкивается с беспрецедентным наращиванием военной мощи Россией. Призываю Россию к деэскалации,

– подчеркнул датский министр.

Он добавил, что Копенгаген предоставит Украине деньги на стабилизацию ситуации и проведение реформ.

Реакция Кулебы

Глава МИД Украины отметил, что будущее евроатлантической безопасности теперь решается в Украине. В то же время Дания демонстрирует "настоящее лидерство, стоя бок о бок с Украиной во время повышенных угроз со стороны России".

Как партнеры помогают Украине

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Полный текст публикации Йеппе Когда в твиттере:

Рад приветствовать министра иностранных дел Украины в Копенгагене в трудное время.

Украина сталкивается с беспрецедентным наращиванием военной мощи Россией. Призываю Россию к деэскалации.

Дания остается непреклонным в поддержке Украины выделит дополнительные средства на стабилизацию, реформы.