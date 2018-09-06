Данилко пригласили: у артиста объяснили выступление в России

Представители Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, подтвердили, что тот действительно был на вечеринке в России. Однако, по их словам мероприятие было частным, и он принял на него приглашение.

Накануне 24 канал сообщал, что известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает под сценическим именем Верка Серрдючка, засветился на звездной вечеринке фестиваля "Новая волна".

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На опубликованных в сети кадрах, в частности, видно, под его песни пританцовывала и жена российского премьер-министра Дмитрия Медведева, и супруга российского композитора Игоря Крутого.

В связи с резонансом, который возник в обществе, директор артиста Андрей Уренев дал комментарий, передает ТСН.

Как подчеркнул менеджер артиста, это была частная вечеринка.

"Андрей не принимал участие в самом фестивале "Новая волна", а принял личное приглашение Игоря Крутого выступить на частном закрытом мероприятии. Состав гостей с Андреем не согласовывали", – убеждает он.

Напомним, недавно появилась информация, что Андрей Данилко решил завершить вокальную карьеру в образе Верки Сердючки, однако впоследствии сам артист ее опроверг.