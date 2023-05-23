Данилов рассказал о влиянии событий в Белгородской области на контрнаступление ЗСУ
Россияне до сих пор отходят после недавних событий по "освобождению" Белгородской области. Более того, они начали перебрасывать собственное войско с украинского фронта для "защиты приграничных областей".
Несмотря на такие активные действия россиян, украинские военные идут по своему плану и не делают ни одного шага влево или вправо от своей цели. Об этом в эфире национального марафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует 24 Канал.
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Данилов заверил, что события в Белгородской области только проблема россиян
Данилов также подчеркнул, что эти события будут обязательно влиять на внутренние процессы в России, ведь это разрушает очередные мифы о "защищенной границе, через которую никто не может пройти". Однако он все же подчеркнул, что в Белгородской области "россияне выясняют отношения с россиянами".
Это внутреннее дело России и любые происходящие там процессы будут влиять как на власть, так и на граждан,
– добавил секретарь.
Кроме этого, он заверил, что события подобные "освобождению" Белгородской области будут происходить и в других регионах России. В частности, Данилов отметил, что количество российских граждан, которое категорически против режима, только растет.
"Брянская, Курская, Воронежская области, а также другие территории и некоторые края сейчас не могут быть в безопасности", – сказал секретарь.
Напоследок Данилов сказал, что по последним социальным опросам в России увеличилось количество пожилых людей, которые против того, чтобы их дети шли умирать на войну. Он также отметил, что молодежь до 25 - 26 лет категорически отказываются "участвовать в том шабаше, который устроил их лидер".
В Белгородской области "все идет по плану"
- Легион "Свобода России" совместно с РДК инициировали "освобождение" регионов России от режима Путина. Операция началась 22 мая. Как сообщалось, они уже "уволили" Козинку, Грайворон и Гору-Подол. Местные власти заявили, что двое гражданских получили ранения, но погибших нет.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о якобы попытку прорыва "украинских диверсантов" в Белгородскую область. Москва цинично обвинила во всем "украинскую ДРГ".
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов опроверг информацию об "украинской ДРГ". По его словам, российские добровольцы проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.
- Также в Белгородской области была объявлена так называемая контртеррористическая операция. Правда, по состоянию на вечер 23 мая, ее упразднили.