Данк украинца Леня попал в топ-5 лучших моментов дня в НБА: видео
Команды НБА сыграли 16 ноября очередные матчи регулярного чемпионата.
"Атланта" центрового сборной Украины Алексея Леня проиграла "Денверу" – 93:138.
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Наш баскетболист за 12:42 набрал 6 очков (2/5 двухочковых, 0/1 триочокових, 2/3 штрафных), 5 подборов (3 в атаке), 2 блок-шота. Одна из атак Атланты завершилась эффектным данком Леня. Момент вошел в топ-5 дня в НБА.
Что такое данк?
Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками забрасывает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.
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Источник: 24 Канал
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