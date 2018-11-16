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      Данк украинца Леня попал в топ-5 лучших моментов дня в НБА: видео

      21 Читати новину українською
      Алексей Лень
      Алексей Лень

      Команды НБА сыграли 16 ноября очередные матчи регулярного чемпионата.

      "Атланта" центрового сборной Украины Алексея Леня проиграла "Денверу"93:138.

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      Наш баскетболист за 12:42 набрал 6 очков (2/5 двухочковых, 0/1 триочокових, 2/3 штрафных), 5 подборов (3 в атаке), 2 блок-шота. Одна из атак Атланты завершилась эффектным данком Леня. Момент вошел в топ-5 дня в НБА.

       

      Что такое данк?

      Вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками забрасывает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается как и обычный – в 2 очка.

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      Теги: Спорт Баскетбол Алексей Лень
      Источник: 24 Канал
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