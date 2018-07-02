Даша Астафьева чувствовала себя гадким утенком и терпела гонения в школе: подробности

Ныне известная украинская певица Даша Астафьева поражает поклонников своими сексуальными формами и раскованным поведением. Однако Даша призналась, что в школьные годы подвергалась жестокому буллингу.

Об этом певица рассказала в интервью "КП в Украине".

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По мнению Даши Астафьевой, те, кого травят в детстве, чаще достигают успеха в жизни, ведь этот период закаляет.

В школе я была не то, что не формат ... Я страдала, у меня были проблемы со здоровьем. Я себя чувствовала гадким утенком. Поэтому хочу посоветовать всем, кого травят, набраться терпения. Я не жалею, что это было в моей жизни, потому что те, кого травят, чаще достигают успеха в жизни. Ну а те, кто травит, на том же уровне и остаются,

– пояснила артистка.

Кроме того, Даша отметила, что для того, чтобы преодолеть комплексы – надо полюбить себя. Она призналась, что пережила различные жизненные трудности и нужно находить силы, чтобы "вытягивать самого себя".

"В детстве, юности я работала и грузчиком, и мыла пол. Просто нельзя акцентироваться на что-то негативном. Нельзя взять и остановиться, вздыхая, как мне плохо! Надо всегда относиться к плохому как отдельному периоду в своей жизни. Знаете, сколько у меня было всего плохого и неприятного? Я в этом году себя чуть ли не похоронила. Но надо находить силы вытаскивать самого себя наверх", – отмечает Астафьева.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 20 Чер 2018 р. о 9:40 PDT

Что такое буллинг или травля?

Это проявление агрессии с последующим запугиванием личности и появлением возможности ее полного подчинения себе и своим интересам. Такое поведение дает возможность человеку самоутвердиться за счет кого-то, заслужить себе общий авторитет.



И, как правило, таким образом обидчик скрывает свою несостоятельность и слабость. В системе травли выделяют три стороны: жертвы, нападавшие и свидетели.