Даша Астафьева удивила необычными обнаженными фото в Instagram (18+)

Украинская певица Даша Астафьева сначала выложила в Instagram свои обнаженные фото, однако впоследствии убрала их. Но часть из них осталась в сети.

На этих фото Астафьева позирует в черном боди в одной из художественных мастерских.

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Но после их публикации, она решили их убрать, оставив только некоторые фотографии.

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Стоит отметить, что еще часть фотографий есть на странице возможного их автора.