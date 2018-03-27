Даша Астафьева удивила необычными обнаженными фото в Instagram (18+)
Украинская певица Даша Астафьева сначала выложила в Instagram свои обнаженные фото, однако впоследствии убрала их. Но часть из них осталась в сети.
На этих фото Астафьева позирует в черном боди в одной из художественных мастерских.
Читайте также: Астафьева очаровала поклонников соблазнительными фото (18+)
Но после их публикации, она решили их убрать, оставив только некоторые фотографии.
Читайте также: Ким Кардашян высмеяли из-за неудачного редактирования снимка
Стоит отметить, что еще часть фотографий есть на странице возможного их автора.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии