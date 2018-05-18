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Даша Астафьева удивила новым образом в новой фотосессии: фото

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram

Сексапильная украинская певица Даша Астафьева снялась в романтической фотосессии со своей собачкой и с женихом.

Фото, которые сделала звезде фотограф Екатерина Кондратьева, певица опубликовала в своем Instagram.

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Даша Астафьева

На них исполнительница в нежном образе в стильном платье позирует вместе с женихом Артемом Кимом, а также их собакой породы сиба-ину.

 

 

By @kate_kondratieva

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

Стоит добавить, что поклонники звезды удивились такому образу так как привыкли видеть певицу в более откровенном виде, ведь обычно Астафьева фотографируется полуобнаженной.

 

 

By @kate_kondratieva

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

 

By @kate_kondratieva

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

 

Теги: LifeStyle Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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