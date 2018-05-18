Даша Астафьева удивила новым образом в новой фотосессии: фото

Сексапильная украинская певица Даша Астафьева снялась в романтической фотосессии со своей собачкой и с женихом.

Фото, которые сделала звезде фотограф Екатерина Кондратьева, певица опубликовала в своем Instagram.

Читайте также: Даша Астафьева полностью обнажилась для фото: 18+



Даша Астафьева

На них исполнительница в нежном образе в стильном платье позирует вместе с женихом Артемом Кимом, а также их собакой породы сиба-ину.

By @kate_kondratieva Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 17 Тра 2018 р. о 12:12 PDT

Стоит добавить, что поклонники звезды удивились такому образу так как привыкли видеть певицу в более откровенном виде, ведь обычно Астафьева фотографируется полуобнаженной.

By @kate_kondratieva Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 17 Тра 2018 р. о 12:15 PDT