Даша Астафьева удивила новым образом в новой фотосессии: фото
Сексапильная украинская певица Даша Астафьева снялась в романтической фотосессии со своей собачкой и с женихом.
Фото, которые сделала звезде фотограф Екатерина Кондратьева, певица опубликовала в своем Instagram.
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Даша Астафьева
На них исполнительница в нежном образе в стильном платье позирует вместе с женихом Артемом Кимом, а также их собакой породы сиба-ину.
Стоит добавить, что поклонники звезды удивились такому образу так как привыкли видеть певицу в более откровенном виде, ведь обычно Астафьева фотографируется полуобнаженной.
Источник: 24 Канал
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