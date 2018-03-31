Дата боя с Гассиевым еще неизвестна, – Усик

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик заявил, что дата финала Всемирной боксерской суперсерии, где он выйдет в ринг против чемпиона мира по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева, еще не определена окончательно.

Ранее организаторы WBSS заявляли, что решающий бой состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии.

Но как заявил Александр Усик на пресс-конференции с болельщиками, еще нет окончательной даты проведения боя.

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На данный момент мы не знаем даты боя. Пишут в интернете, что это 11 мая в Саудовской Аравии. Пока мы не можем утверждать, что это точно. У организаторов турнира есть предположение, но официально никто ничего не подтвердил,

– сообщил Усик.

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К слову, российский боксер Мурат Гассиев считает своего оппонента в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинского чемпиона по версиям WBO и WBC Александра Усика очень сильным спортсменом.