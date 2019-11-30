Даже следователи по делу не видели в нем состава преступления, – Садовый

Городской голова Львова Андрей Садовый подробно рассказал о сути дела против него, а также объяснил, почему считает дело глупым, а аргументы САП – надуманными.

Плохой пример для инвесторов

"Когда Рада приняла закон о возможности создания индустриальных парков, мы во Львове определили участок, который всегда был собственностью общины города (и это подтверждают все реестры прав)", – говорил Андрей Садовый в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в ночь на 30 ноября.

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Городской голова Львова рассказал: "Мы в 2015 году одни из первых в Украине провели инвестиционный конкурс. На этот конкурс отправилась и выиграла компания СТР – компания номер один в Центральной и Восточной Европе, которая оперирует индустриальные парки".

По словам Садового, сегодня СТР имеет 95 индустриальных парков в Европе, а это – более 70 000 рабочих мест. Во Львове инвестор намерен создать 3000 рабочих мест и вложить примерно 100 000 000 евро.

После конкурса, СТР выиграла компания заплатила в бюджет Львова 52 миллиона гривен. И когда уже собирались начинать работать – вместо этого "начались претензии со стороны прокуратуры и налоговой".

"Это дело уже более 3,5 года расследуют. Ранее оно была в ведении "департамента Кононенко-Грановского". Когда состоялись выборы, я думал, что это дело наконец закроют", – говорит Садовый.

Кононенко и Грановский – приближенные к Петру Порошенко лица, которых в СМИ часто называли "смотрящими" президента, в том числе за правоохранительными органами. После выборов 2019 года, как считается, потеряли влияние.

Следователи, которые вели дело, говорили нашим адвокатам, что здесь нет никакого состава преступления. Поэтому я был удивлен, когда на прошлой неделе приехал во Львов прокурор и привез подозрение,

– признался Андрей Садовый.

"Я приехал в суд, там наши защитники разбили прокуроров САП. Однако до сих пор инвестора, который создает рабочие места, мы не можем запустить в Украине", – возмущен глава Львова.

Почему претензии САП - бессмысленные

По словам Андрея Садового, у прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть две главные претензии:

► Земля не принадлежит Львову.

"Принадлежит и принадлежала, и никто никогда этого не оспаривал", – отметил Садовый.

► Неправильная цена.

"Мы продали по цене, которая является средней даже для Польши, Чехии, Словакии", – пояснил мэр Львова.

Это дело полностью глупое. Надуманные выводы САП выходят из мнения специалиста аудиторской службы, который предполагает, что, возможно, цена какая-то не такая. Поэтому я убежден, что в суде мы защитим честь и города, и страны,

– подытожил Садовый.

Напомним, 27 ноября суд уже избрал Садовому меру пресечения в виде залога – 1 млн 56 тысяч 550 гривен. Хотя САП просили залог до 50 миллионов.