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      Даже следователи по делу не видели в нем состава преступления, – Садовый

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      Андрей Садовый, мэр Львова / 24 канал

      Городской голова Львова Андрей Садовый подробно рассказал о сути дела против него, а также объяснил, почему считает дело глупым, а аргументы САП – надуманными.

      Плохой пример для инвесторов

      "Когда Рада приняла закон о возможности создания индустриальных парков, мы во Львове определили участок, который всегда был собственностью общины города (и это подтверждают все реестры прав)", – говорил Андрей Садовый в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в ночь на 30 ноября.

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      Городской голова Львова рассказал: "Мы в 2015 году одни из первых в Украине провели инвестиционный конкурс. На этот конкурс отправилась и выиграла компания СТР – компания номер один в Центральной и Восточной Европе, которая оперирует индустриальные парки".

      По словам Садового, сегодня СТР имеет 95 индустриальных парков в Европе, а это – более 70 000 рабочих мест. Во Львове инвестор намерен создать 3000 рабочих мест и вложить примерно 100 000 000 евро.

      После конкурса, СТР выиграла компания заплатила в бюджет Львова 52 миллиона гривен. И когда уже собирались начинать работать – вместо этого "начались претензии со стороны прокуратуры и налоговой".

      "Это дело уже более 3,5 года расследуют. Ранее оно была в ведении "департамента Кононенко-Грановского". Когда состоялись выборы, я думал, что это дело наконец закроют", – говорит Садовый.

      Кононенко и Грановский – приближенные к Петру Порошенко лица, которых в СМИ часто называли "смотрящими" президента, в том числе за правоохранительными органами. После выборов 2019 года, как считается, потеряли влияние.

      Следователи, которые вели дело, говорили нашим адвокатам, что здесь нет никакого состава преступления. Поэтому я был удивлен, когда на прошлой неделе приехал во Львов прокурор и привез подозрение,
      – признался Андрей Садовый.

      "Я приехал в суд, там наши защитники разбили прокуроров САП. Однако до сих пор инвестора, который создает рабочие места, мы не можем запустить в Украине", – возмущен глава Львова.

      Почему претензии САП - бессмысленные

      По словам Андрея Садового, у прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры есть две главные претензии:

      ► Земля не принадлежит Львову.

      "Принадлежит и принадлежала, и никто никогда этого не оспаривал", – отметил Садовый.

      ► Неправильная цена.

      "Мы продали по цене, которая является средней даже для Польши, Чехии, Словакии", – пояснил мэр Львова.

      Это дело полностью глупое. Надуманные выводы САП выходят из мнения специалиста аудиторской службы, который предполагает, что, возможно, цена какая-то не такая. Поэтому я убежден, что в суде мы защитим честь и города, и страны,
      – подытожил Садовый.

      Напомним, 27 ноября суд уже избрал Садовому меру пресечения в виде залога – 1 млн 56 тысяч 550 гривен. Хотя САП просили залог до 50 миллионов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Дело Садового Андрей Садовой Новости Львова
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