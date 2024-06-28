Почему россияне будут молчать о дебатах в США: Фейгин оценил их отношение к Трампу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с Джо Байденом заявил, что условия России для прекращения войны против Украины неприемлемы. Однако, Москва сейчас ни на что не будет реагировать.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что все из-за того, что выборы президента США еще не прошли. Они состоятся в ноябре. Отметим, что также Трамп заявил о том, что война в Украине не должна была начаться.

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Какова позиция Трампа

"Еще результат неизвестен. Сомнения относительно того, что Трамп займет однозначно промосковскую позицию, уже давно были", – сказал Фейгин.

Владимир Путин, когда давал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, кокетливо заявлял о том, что Трамп непредсказуем. Мол, Кремлю лучше договариваться с Байденом, ведь знают то, чего ожидать.

Поэтому в Москве действительно неуверенны относительно поведения бывшего президента США. В то же время у России есть опыт взаимодействия с Дональдом Трампом во времена его президентства.

Почему в России не будут реагировать на заявления

В окружении Трампа есть люди, которые призывают его радикализировать позицию насчёт Украины – рассчитывать на доктринальную позицию США, которая традиционно оппонирует России. То есть – говорится о поддержке Украины.

Однако, также есть те, кто имеют противоположную позицию. Например, сын экс-президента США, который публично заявляет о неприятии Украины.

"Его тянут в разные стороны. Сейчас для Трампа выгодно, чтобы его позиция не была слишком промосковской. Он рассчитывает победить", – подчеркнул российский правозащитник.

Фейгин добавил, что, похоже, такая тактика оправдалась, поскольку почти 65% американцев, которые наблюдали за дебатами, убеждены, что в них победил Дональд Трамп. Поэтому он может держаться линии с позицией, что он осуждает Россию. В то же время будет говорить о том, что он "договорится".

Российским пропагандистам сейчас нечего сказать. Поливать (грязью – 24 Канал) Трампа – ему ни горячо, ни холодно на выборах. Проявлять свою откровенную позицию – преждевременно. Будут ждать ноября,

– добавил российский правозащитник.

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты состоялись в США 27 июня. Джо Байден и Дональд Трамп выразили свои позиции, в частности, насчёт миграции, экономики, конфликта в Газе и войны в Украине.