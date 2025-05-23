На эти 3 точки надо давить, – политтехнолог назвал самые уязвимые места России

В России утверждают, что готовы воевать еще долго, однако слабые места врага все же заметны. Украина удачно давит на оккупантов, применяя дроны по российской территории. Это влияет на ситуацию внутри государства.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что с Россией только так и надо вести переговоры. Он подчеркнул, что это правильный рычаг давления на противника.

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Как эффективно противостоять России

Тарас Загородний назвал три уязвимые точки России. Первое – это блокада портов в Новороссийске. Второе – блокада Балтийского моря. Третье – дезорганизация гражданской авиации в России.

Это очень болезненный для них вопрос. Разговор с россиянами будет вестись совсем по-другому. Они будут бегать и кричать, что сделать, чтобы все разблокировать. Тогда должны выставляться совсем другие условия, в частности о графике вывода (российских – 24 Канал) войск с территории Украины,

– сказал политтехнолог.

По его мнению, важно также давить на европейских партнеров и требовать от них не только очередных санкций против России, но и конкретных действий.

Кроме того, угрозы атак по территории России серьезно влияют на авиаперелеты внутри страны-агрессора. Сами россияне начали чувствовать войну и осознавать, что она возможна и на их территории.

Дезорганизация авиасообщения приводит к созданию проблем для такой огромной страны как Россия. Например, как быстро доставить оборудование для добычи газа, или как быстро перебросить росгвардию, чтобы утихомирить бунт в любой точке России? Это фрагментация страны,

– объяснил Загородний.

Это создает огромное давление на россиян, поэтому производство дронов в Украине должно быть масштабным, чтобы наносить врагу еще большие проблемы.

К слову, в Липецкой области РФ дроны атаковали стратегическое предприятие "Энергия", которое производит химические источники тока для военной техники, авиации и флота. Завод сотрудничает с российским Минобороны, ФСБ, МВД и находится под санкциями многих стран. Атака вызвала пожар, пострадали по меньшей мере четыре человека.