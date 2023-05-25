Действия уже начались, – у Зеленского сделали важное заявление о контрнаступлении ВСУ
Источник:Rai News
Украинские защитники в последние недели смогли продвинуться вглубь на Бахмутском направлении. Интенсивные бои идут по всей линии фронта.
Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он сделал заявление о контрнаступлении.
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"Действия уже начались"
Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались,
– отметил Подоляк.
Он также подчеркнул, что украинские военные не будут бить по территории России, а будут применять западное вооружение только для деоккупации захваченных территорий.
Кроме того, Подоляк прокомментировал поставки оружия для Украины. По его словам, сейчас у украинской армии есть в арсенале ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard и противоракетные системы, "которые нам предоставили Франция и Италия".
"F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", – подчеркнул чиновник.
Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр еще больше месяца назад заявляла, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия. В частности, тогда говорилось об обороне Бахмута.
"Наступление идет на четырех основных направлениях со стороны врага: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское. Там совершают активные штурмовые действия наши ВСУ и это тоже контрнаступательные действия", – сказала Маляр.
Ажиотаж вокруг контрнаступления ВСУ
- Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер уверен, что контрнаступление состоится, и оно станет успешным для Украины. Он назвал предстоящую наступательную операцию "одним из этапов". По его мнению, люди возлагают слишком много надежд на это событие.
- Добавим, что недавно Кирилл Буданов сделал намек на сроки начала контрнаступления. Глава ГУР МО Украины также рассказал, какая ситуация сейчас с оружием.
- В то же время, россияне боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины, поэтому уже начали возводить фортификационные сооружения даже в Крыму. Представитель украинской разведки Андрей Юсов недавно заявил, что оккупанты готовят эшелонированную оборону на севере полуострова. Это может свидетельствовать о том, что они могут отступить туда с временно оккупированных территорий материковой Украины.