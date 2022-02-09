Начнем с главного виновника – Эммануэля Макрона, который накануне посетил Москву, а сегодня привез в Киев свое видение завершения кризиса, которое он согласовал с Путиным. Прежде чем делать выводы, предлагаю хронологически проследить – как Макрон пытается переломить ситуацию.

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Как изменился фокус Макрона

Перед вылетом в Москву Макрон заявил журналистам, что требования Путина, пусть и не все, но всё же законны. Поэтому их нужно уважать и прислушаться к ним.



Французский и российский президенты провели переговоры 7 февраля / Фото с сайта президента России

К тому же, по мнению президента Франции, Путину не нужна война в Украине – все его провокации направлены на формирование новых отношений между Россией, ЕС и НАТО. Макрон, как адепт идеи "стратегической автономии от США" предлагает эти отношения пересмотреть.

Правда, после встречи с Путиным фокус его "адженды" резко сменился и касался уже вопроса минских соглашений. Что важно, Макрон пообещал перезвонить президенту России сразу после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

Вопрос о минских договоренностях

На совместной пресс-конференции в Москве Путин разошелся не на шутку и начал пестрить остроумием. Он заявил, что Зеленскому придется выполнять минские соглашения, нравятся они ему, или нет.



Путин заявил, что Зеленскому придется выполнять минские соглашения / Фото Getty Images

Макрон в ответ на этот пассаж заявил, что выполнение минских соглашений должно идти своим чередом. Москве не стоит требовать от Киева их немедленного воплощения, так как подписывались они в совсем других условиях, к тому же вопросы к ним есть не только у Киева.

Кроме того, Макрон заявил, что инициативы госдумы России по якобы признанию так называемых псевдореспублик на территории оккупированного Донбасса не должны быть реализованы. Ведь они подорвут сам минский процесс, и Путин ему это якобы пообещал.

Рецепт решения Макрона

Но Макрон должен понимать, что и Украина не спешит выполнять минские соглашения на московских условиях. Особенно в вопросе особого статуса Донбасса.

Ведь такой шаг позволит Кремлю, через своих марионеток, получить право вето на все будущие решения Украины, в том числе и о членстве в ЕС и НАТО. Путину в таком случае и война не нужна.

Казалось бы – обе стороны зашли в тупик давно, но Макрон продолжает настаивать на том, что у него есть рецепт решения кризиса. Более того, еще до визита в Киев его заявления можно было свести в один тезис – "я везу вам мир".



Макрон настаивает, что у него есть рецепт решения кризиса / Фото Getty Images

Позже издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, заявило о том, что Макрон и Путин заключили сделку по Украине. Согласно с ней Кремль готов не идти на полномасштабную войну и даже вывести из Беларуси около 30 тысяч своих военных, а также не проводить провокационных операций вблизи Украины.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никакой сделки не было, хотя и допустил, что войска из Беларуси будут выведены. Но когда это произойдет – неизвестно.



Песков заявил, что Москва и Париж не заключали никаких соглашений / Фото Getty Images

Что взамен потребовала Россия – не уточняется. Но сам Путин заявил, что привезенный Макроном план стабилизации его устраивает и может стать основой для новых переговоров.

Сценарий финляндизации Украины

Здесь обращу ваше внимание на еще один нюанс. До визита в Москву Макрон заявил, что он рассматривает, как один из вариантов – сценарий финляндизации Украины. Уже будучи в Киеве Макрон заявил, что ни слова о финляндизации не было.

Справка. Это отсылка к истории отношений Финляндии и СССР. В разгар Холодной войны, дабы не потерять суверенитет, Финляндии пришлось согласиться на строгий нейтралитет. Это значило, что она никогда не вступит в НАТО, а СССР не станет оккупировать ее территории.

Здесь Путин решил подыграть Макрону и разразился новыми угрозами в адрес Запада. Глава Кремля открыто заявил, что если Украина вступит в НАТО, решит вернуть украденный Крым силой, а Альянс заступится – Россия применит ядерное оружие.



Путин заявил, что привезенный Макроном план стабилизации его устраивает / Фото Getty Images

Стало ли это аргументом для Макрона непонятно. Очевидно только одно – он хочет закрепить за собой статус лидера, остановившего войну. Его сценарий предполагает как раз выполнение Украиной минских соглашений.

Что может тревожить Офис Президента

Здесь может возникнуть ощущение, что западные партнеры Макрона дали ему зеленый свет на попытку склонить к "минску" Украину. Также это может сильно тревожить Офис Президента Украины.

Например, накануне была отменена встреча Владимира Зеленского и главы немецкого МИДа Анналены Бербок. Хотя в украинском МИДе поспешили заверить, что это связано с плотным графиком президента, канал CNN успел растиражировать тезис о том, что так официальный Киев выразил протест Германии.

Вдобавок масла в огонь подлили и другие СМИ, которые немного перекрутили слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Уже после визита Макрона в Москву, Блинкен заявил о том, что Украина может предоставить Донбассу особый статус.

И это тут же вызвало резонанс. Но послушайте внимательно слова Блинкена – сказал он это с одной важной оговоркой: "если Россия выполнит все пункты соглашений".

К тому же Блинкен не раз повторял, что США рассматривают минские соглашения исключительно с позиции Киева. Но все "точки над и" расставил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Еще до визита Макрона в Киев, он подчеркнул, что у нас есть свои красные линии, которые никогда не перейдем.

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Реальные намерения Макрона

Прежде, чем перейти к итогам визита Макрона в Киев и ответить на вопрос – действительно ли он сливает Украину в угоду Кремлю, я приведу вам еще одну его цитату, которая раскроет детали реальных намерений. По словам Макрона, ему удалось добиться того, что в ближайшее время конфликт не перейдет в горячую фазу.

С этого месседжа и начался его визит в Украину. Пока Макрон и Зеленский вели переговоры, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр немного раскрыл карты – почему Макрон так стремится справиться с кризисом вокруг Украины и полетел к Путину.



Макрон и Зеленский провели переговоры 8 февраля / Фото Офис Президента

Исходя из его слов – наша безопасность нужна самой Европе. То есть Ле Мэр лишь подтвердил, что в первую очередь Европа думает о себе, а потом уже о других. Учитывая это Макрон и будет вести свою политику.

Хотя это не удивительно – впереди у него президентские выборы. В то же время установление деэскалации Макрон видит как раз в выполнении минских соглашений и этот вопрос он обсуждал и с Зеленским и с Путиным.

Идея стратегической автономии

Кроме того, президент Франции снова пытается продвигать свою идею стратегической автономии в рамках Европы. По его мнению, всем сторонам пришло время вернутся к предметному обсуждению систем гарантий, которые ранее обеспечивали порядок во вопросах безопасности и обороны в Европе.

Но в то же время, на основе старых механизмов, необходимо выработать новые, которые учитывали бы интересы всех сторон, в том числе и России.

Уже в ближайшие недели Макрон анонсирует проведение широкого диалога об установлении нового порядка обороны и безопасности. Начать он предлагает именно с нормандского формата.

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Удастся ли найти компромисс

Очевидно, что первые результаты встреч Макрона с Путиным и Зеленским мы увидим в заявлениях французов во время нормандской встречи на уровне советников 10 февраля. Президент Франции призывает на ближайшем заседании ТКГ внести новые пояснения к тому, как именно Украина и Россия будут выполнять минские соглашения.

Проще говоря – Макрон предлагает какие-то новые условные 10 шагов к достижению выполнения минских соглашений. Удастся ли найти компромисс? Скорее нет, чем да.

Киев не пойдет на условия Москвы, а Москва – на условия Киева. Но это выигрывает время в первую очередь для Украины. Ведь поддержка Запада только усиливается и не только в военном плане.

Франция продолжает сотрудничество с Украиной

Например, даже после переговоров с Макроном Зеленский заявил, что Франция выделяет 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Стороны договорились:

о совместном проекте по постройке в Николаеве патрульных катеров для украинских пограничников;

соглашение о сотрудничестве оборонных ведомств двух стран;

поставках французской компанией "Укрзализныци" современных вагонов.

Вряд ли такое делают перед сдачей страны.

Поддержка США

К тому же без Вашингтона этот вопрос также не решится. Там, похоже, не очень то и верят в реалистичность минских соглашений. Накануне Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время Белый дом снова увеличит объемы военной помощи Украине.

Важно Первые войска США начали прибывать в Румынию

Джо Байден накануне принимал канцлера Германии Олафа Шольца. Похоже ему удалось частично переубедить Германию в ее взглядах в адрес Кремля. Байден несколько раз повторил, что немцы остаются хорошими партнерами, а в случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" точно будет остановлен.



Джо Байден принимал канцлера Германии Олафа Шольца 7 февраля / Фото Getty Images

К тому же в НАТО уже заговорили о том, что перемещение войск в Восточную Европу не будет носить временный характер. Нет, всё что сейчас перебрасывается в страны Балтии, Польшу, Румынию и Болгарию, может остаться там навсегда. Включая американский контингент.

Помощь от Великобритании

Британия также не демонстрирует, что якобы Запад готов слить Украину. Борис Джонсон накануне четко обозначил, что никаких уступок и макроновской "стратегической автономии", которая предполагает уступки Путину – точно не будет.



Джонсон накануне четко обозначил, что никаких уступок Путину не будет / Фото Офис Президента

Он лично готов это отстаивать в рамках НАТО. Но в то же время Джонсон продолжает усиливать наше государство. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллесом и заверил, что Лондон готовит новую партию военной помощи.

Украина не пойдет на минские соглашения

Резюмируя, Эммануэль Макрон действительно может пытаться склонить Украину к беспрекословному выполнению минских соглашений, и тем самым примерить на себя роль великого миротворца.

Но только поддержки такой инициативы нет ни в Киеве, ни в других ключевых западных странах.

Поэтому Киев может сказать спасибо Макрону за помощь и попытку затянуть время для еще большего усиления Украины. Возможно, благодаря этому придет время, когда Москве придется уходить из Украины не выставляя никаких условий.