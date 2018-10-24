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      Действительно ли полезна органическая еда: выводы ученых

      106 Читати новину українською
      Действительно ли полезна органическая еда
      Действительно ли полезна органическая еда / fool.com

      Французские ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований провели масштабное исследование, которое выявило, что органическая пища уменьшает риск развития рака.

      Об этом пишет журнал JAMA Internal Medicine.

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      В исследовании, которое длилось пять лет, приняли участие более 68 тысяч человек, из которых 78% – женщины.

      Всех участников распределили на 4 группы: от тех, кто ест органическую пищу и до тех, кто не обращает внимания на искусственные добавки. На протяжении эксперимента ученые отслеживали здоровье участников.

      Чи насправді корисна органічна їжа
      Действительно ли полезна органическая пища

      За этот период рак обнаружили у 1340 человек.

      Эксперимент показал, что любители натуральных продуктов имели шанс развития рака на 24% ниже, чем потребители добавок.

      Вывод ученых: употребление органической пищи уменьшает риск развития рака на 24%.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Здоровое питание Онкозаболевания исследования
      Источник: 24 Канал
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