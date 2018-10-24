Действительно ли полезна органическая еда: выводы ученых

Французские ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований провели масштабное исследование, которое выявило, что органическая пища уменьшает риск развития рака.

Об этом пишет журнал JAMA Internal Medicine.

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В исследовании, которое длилось пять лет, приняли участие более 68 тысяч человек, из которых 78% – женщины.

Всех участников распределили на 4 группы: от тех, кто ест органическую пищу и до тех, кто не обращает внимания на искусственные добавки. На протяжении эксперимента ученые отслеживали здоровье участников.



Действительно ли полезна органическая пища

За этот период рак обнаружили у 1340 человек.

Эксперимент показал, что любители натуральных продуктов имели шанс развития рака на 24% ниже, чем потребители добавок.

Вывод ученых: употребление органической пищи уменьшает риск развития рака на 24%.

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