Dell готовит ноутбук-трансформер: как он будет выглядеть

Компания Dell работает над созданием нового портативного компьютера "два в одном" XPS 13. Устройство будет работать на аппаратной платформе Intel.

Об этом сообщает tomshardware.com.

Информация о ноутбуке-трансформере появилась на чилийском сайте Dell.

Читайте также: Apple внезапно обновила флагманскую линейку ноутбуков MacBook Pro

Как сказано в описании, новое устройство будет оснащено 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем, который можно вращать на 360 градусов.

Ноутбук-трансформер от Dell

При этом будут доступны несколько модификаций гаджета: с разрешением 1920 × 1080 или 3300 × 1080 пикселей.

Устройство будут предлагать в модификациях с процессорами Intel Core Y-Series седьмого поколения – чипами Core i5-7Y54 (до 3,2 ГГц), Core i7-7Y75 (до 3,6 ГГц) и Core i5-7Y57 (до 3,3 ГГц ). Также можно будет заказать установку процессора Intel Core Y-series восьмого поколения семейства Amber Lake: это чип Core i5-8200Y (до 3,9 ГГц) или Core i7-8500Y (до 4,2 ГГц).

Будут доступны несколько модификаций ноутбука

Ноутбук-трансформер получит до 16 ГБ Тбайт оперативной памяти и встроенного хранилища.

В продажу устройство поступит с операционной системой Windows 10. Цену новинки и дату презентации пока не разглашают.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно