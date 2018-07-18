15:15
18 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 17°C
  • четверг
    24°C 18°C
  • пятница
    22°C 19°C
  • суббота
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Особые отношения Путина и Трампа. Обливной понедельник для Жириновского
Вєсті Кремля
21:38, 17 июля
Вести.UA. Ляшко переживает по поводу кругляка. Виноват ли Пашинский
Вєсті.UA
21:35, 17 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Dell готовит ноутбук-трансформер: как он будет выглядеть

77 Читати новину українською
Dell готовит ноутбук-трансформер
Dell готовит ноутбук-трансформер / tomshardware.com

Компания Dell работает над созданием нового портативного компьютера "два в одном" XPS 13. Устройство будет работать на аппаратной платформе Intel.

Об этом сообщает tomshardware.com.

Информация о ноутбуке-трансформере появилась на чилийском сайте Dell.

Читайте также: Apple внезапно обновила флагманскую линейку ноутбуков MacBook Pro

Как сказано в описании, новое устройство будет оснащено 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем, который можно вращать на 360 градусов.

Ноутбук-трансформер від Dell

Ноутбук-трансформер от Dell

При этом будут доступны несколько модификаций гаджета: с разрешением 1920 × 1080 или 3300 × 1080 пикселей.

Устройство будут предлагать в модификациях с процессорами Intel Core Y-Series седьмого поколения – чипами Core i5-7Y54 (до 3,2 ГГц), Core i7-7Y75 (до 3,6 ГГц) и Core i5-7Y57 (до 3,3 ГГц ). Также можно будет заказать установку процессора Intel Core Y-series восьмого поколения семейства Amber Lake: это чип Core i5-8200Y (до 3,9 ГГц) или Core i7-8500Y (до 4,2 ГГц).

Dell готує ноутбук-трансформер

Будут доступны несколько модификаций ноутбука

Ноутбук-трансформер получит до 16 ГБ Тбайт оперативной памяти и встроенного хранилища.

В продажу устройство поступит с операционной системой Windows 10. Цену новинки и дату презентации пока не разглашают.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

 

Теги: Гаджеты Техно ноутбук Dell
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Правда та міфи про військовий бюджет України
сегодня, 14:59 Правда та міфи про військовий бюджет України
Блог Медіа 227
Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
сегодня, 13:00 Хто купує псевдожурналістам "корочки" і кого насправді треба вигнати з Верховної Ради
Тетяна Мартинюк 66
В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей
сегодня, 14:28 В Украине запретили популярные таблетки для укрепления костей
418
Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
сегодня, 12:01 Правові колізії: чому ніхто не може зупинити російську гібридну агресію
Олексій Чибісов 704
Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
сегодня, 11:01 Toyota и другие автопроизводители назвали топ-10 новых автомобилей, которые покупали украинцы
216
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Эксперт назвал причину, почему в Мюнхене Порошенко проигнорировали
 20 февраля , 07:02
Кто такая Вирджиния Вулф: Google посвятил писательнице дудл
 25 января , 10:21
Xiaomi Mi Band 3 представили официально: очень бюджетная цена и новые крутые функции
 31 мая , 12:20
Когда Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу – в компании сделали заявление
 31 марта , 12:22
Не только сильные морозы: Украину накроют сильные снегопады и метели
 26 февраля , 08:45
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук