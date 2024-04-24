Сбил насмерть нацгвардейца: Высший совет правосудия внес представление об увольнении судьи Тандыра

В среду, 24 апреля, Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия внесла представление об увольнении судьи Алексея Тандыра. Он является обвиняемым в ДТП, в котором погиб 23-летний нацгвардеец.

Высший совет правосудия рассмотрел жалобу и принял решение о применении к Алексею Тандыру дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности

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Дело рассматривали 4 месяца

Жалобу подала юристка Елизавета Караченцева и на ее основе открыли дело на судью Тандыра 10 января 2024 года. В течение следующих четырех месяцев Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассматривала это дело.

В конце концов судью Макаровского районного суда Киевской области привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее судье Тандыру продлили содержание под стражей

4 апреля Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца – до 2 июня 2024 года.

Судья Тандыр и смертельное ДТП: что известно

Ночью 26 мая 2023 года на блокпосту в Киеве председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца.

К сожалению, 23-летний военнослужащий Вадим Бондаренко умер в результате полученных травм. У него осталась семья – жена и трое детей. Известно, что говорится о двух старших детях от первого брака жены и 2-летней дочери.

Позже оказалось, что судья ехал на большой скорости и находился в состоянии алкогольного опьянения. Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян объясняла, что Тандыр двигался со скоростью, которая превышала его заявленные данные в пять раз, в частности, речь идет о 100 километрах в час.

Также Тандыр пытался сфальсифицировать результаты экспертизы, чтобы избежать выявления факта своего алкогольного опьянения в момент аварии. Вместо того, чтобы представить мочу на анализ, он подал на исследование воду и слюну.

27 мая 2023 года судьи приняли решение в отношении Алексея Тандыра. Они поддержали Высший совет правосудия и отправили судью Макаровского райсуда под стражу.