Дело Администрации морпортов Украины: какие махинации стоили Украине 247 миллиардов гривен

Как махинации в Администрации морских портов Украины нанесли государству ущерб на 247 миллиардов гривен – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал старший детектив Национального антикоррупционного бюро Виктор.

– Уголовное производство было зарегистрировано детективами НАБУ в декабре 2015 года. Детективам НАБУ было поручено осуществлять анализ государственных закупок, в частности, в морской отрасли Украины. Проанализировав самые дорогие тендеры, детективами НАБУ выявлены коррупционные уголовные правонарушения при проведении тендеров на закупку дноуглубительных услуг.

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– Мы обратили внимание именно на такие закупки: это были 2 тендера, один с ожидаемой стоимостью 290 миллионов гривен, другой – 748 миллионов гривен, поскольку в этих тендерах выиграла компания "Техморгидрострой Николаев", которая не имела ни собственного дноуглубительного флота, ни собственных сотрудников, которые могли выполнять эти работы.

– По версии следствия, после того, как сменился министр инфраструктуры Украины, пришло новое руководство Администрации морпортов Украины. Указанные руководители также проанализировали финансовую деятельность государственного предприятия и установили, что 70 % от всего бюджета госпредприятия – это портовые сборы, которые имеют целевое назначение, которое идет на дноуглубление морпортов Украины. Указанные руководители с участием потенциальных участников торгов решили провести государственные закупки с завышением цены этой закупки с определенным заранее победителем этих торгов.



Максим Бурбак



Андрей Амелин

В чем заключаются махинации в АМПУ?

Дноуглубительные услуги руководители госпредприятия решили закупить по завышенной цене, а разницу поделить между собой и представителями частных компаний.

– НАБУ установило, что победитель торгов был заранее определен – это общество "Техморгидрострой Николаев". Другие участники торгов выполняли формальную роль для того, чтобы соблюдать требования Закона Украины "О государственных закупках". Ожидаемая стоимость закупки была заранее завышенной, а участник торгов обеспечил это завышение путем завышения стоимости аренды дноуглубительного оборудования.



Махинации в АМПУ

– Нами было установлено, что "Техморгидрострой Николаев" не имела собственных судов для выполнения этих работ, поэтому арендовала их у иностранных компаний. Непосредственно "Техморгидрострой Николаев" имела прямые взаимоотношения с предприятиями-владельцами этих судов, однако в цепочке аренды этих судов появились посредники, которые никакой дополнительной стоимости не добавляли. Экономических факторов и факторов заключения этих посреднических договоров – нет. Предприятия-посредники, владельцы судов и "Техморгидрострой Николаев" были связаны между собой общими директорами, семейными отношениями и тому подобное.

Что такое Администрация морских портов Украины?

Администрация морских портов Украины, сокращенно – АМПУ – одно из крупнейших госпредприятий, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. АМПУ создана в 2013 году в результате реформы морской отрасли Украины для управления госимуществом в морских портах страны и его эффективного использования. Среди главных задач – создание механизмов для привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру для ее развития и стабильной работы бизнеса. Также поддержка паспортных глубин акваторий портов, обеспечение безопасности мореплавания. АМПУ входит в сферу управления Министерства инфраструктуры и объединяет украинские морские порты и другие инфраструктурные элементы.