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      Дело контрабандиста Альперина: суд отменил домашний арест заместителю главы Киевской таможни

      26 Читати новину українською
      Сергей Тупальский / biz.censor.net.ua

      Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме по растаможиванию импортируемых товаров.

      Суд отказал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины избрать Тупальскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

      Важно: Что известно о "короле одесской контрабанды" Вадиме Альперине

      Важно! Детективы НАБУ 26 ноября задержали десятерых человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них – заместитель главы Киевской таможни Сергей Тупальский и еще 6 фигурантов по делу Альперина.

      Что известно о "деле Альперина"

      НАБУ сообщило о подозрении Вадиму Альперину. Его называют главным одесским контрабандистом. Накануне его в розыск объявил президент, но Альперин сам явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и сдался правоохранителям.

      Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, злоупотреблении властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов. Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

      Сейчас количество подозреваемых в нанесении более 77,7 миллионов гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек.

      Дуэт Альперина и Тупальского

      ► Имя Альперина и Тупальского несколько раз фигурировало в скандалах на Одесской таможне. Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни. Официально – боролся там с контрабандой. Громче всех о дуэте заговорили в 2017 году. Тогда были арестованы счета десятков компаний Альперина.

      Что известно о других делах против Альперина

      Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ, то ли за то, чтобы сняли арест со счетов некоторых предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела.

      • В ноябре 2017 года, суд арестовал Альперина на 2 месяца с альтернативой залога в 21 миллион гривен. Однако апелляционный суд уменьшил сумму залога до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на волю.
      • В ноябре 2019 года НАБУ задержало 10 человек по делу Альперина и по делу о нарушении таможенного законодательства. Однако самого Альперина удалось задержать не сразу, именно поэтому Зеленский объявлял поиски с обещанием вознаграждения.

      Добавим, что Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в миллиард долларов.

      Впервые об Альперине публично заговорили в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили его судно "Фаина", которое перевозило оружие.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Контрабанда Новости Киева Государственная таможенная служба Вадим Альперин
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