Дело контрабандиста Альперина: суд отменил домашний арест заместителю главы Киевской таможни

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме по растаможиванию импортируемых товаров.

Суд отказал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины избрать Тупальскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Важно: Что известно о "короле одесской контрабанды" Вадиме Альперине

Важно! Детективы НАБУ 26 ноября задержали десятерых человек по делу о нарушении таможенного законодательства. Среди них – заместитель главы Киевской таможни Сергей Тупальский и еще 6 фигурантов по делу Альперина.

Что известно о "деле Альперина"

НАБУ сообщило о подозрении Вадиму Альперину. Его называют главным одесским контрабандистом. Накануне его в розыск объявил президент, но Альперин сам явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и сдался правоохранителям.

Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, злоупотреблении властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов. Следствие считает Альперина руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Сейчас количество подозреваемых в нанесении более 77,7 миллионов гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек.

Дуэт Альперина и Тупальского

► Имя Альперина и Тупальского несколько раз фигурировало в скандалах на Одесской таможне. Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни. Официально – боролся там с контрабандой. Громче всех о дуэте заговорили в 2017 году. Тогда были арестованы счета десятков компаний Альперина.

Что известно о других делах против Альперина

Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ, то ли за то, чтобы сняли арест со счетов некоторых предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела.

В ноябре 2017 года, суд арестовал Альперина на 2 месяца с альтернативой залога в 21 миллион гривен. Однако апелляционный суд уменьшил сумму залога до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на волю.

В ноябре 2019 года НАБУ задержало 10 человек по делу Альперина и по делу о нарушении таможенного законодательства. Однако самого Альперина удалось задержать не сразу, именно поэтому Зеленский объявлял поиски с обещанием вознаграждения.

Добавим, что Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в миллиард долларов.

Впервые об Альперине публично заговорили в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили его судно "Фаина", которое перевозило оружие.