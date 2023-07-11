Работа по "демонтажу" требует подготовки: что ждет Крымский мост

Накануне в сети появились сообщения о "демонтаже" незаконного сооружения под названием Крымский мост во временно оккупированном Крыму. Впрочем, этот процесс требует определенной подготовки.

Об этом 24 Каналу сказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она объяснила позицию украинских сил обороны.

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Надо время

Работы по демонтажу Крымского моста требуют определенного времени и соответствующей подготовки. Поскольку это незаконное сооружение строилось россиянами тоже не так быстро.

"Не такой быстрый процесс, как его провозглашение. Работа должна быть проведена мощная. Понятно, что строился он не один день и работа по его "демонтажу" также требует определенной подготовки, привлечения определенных сил и средств, а в некотором смысле и определенных обстоятельств, при которых это может произойти", – отметила Гуменюк.

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Она отметила позиции украинских сил обороны. В частности, их работу.

Украинская армия и силы обороны не разрушают объекты критической инфраструктуры. Они одерживают победу благодаря тому, что разрушают планы врага,

– подчеркнула спикер.

Отметим, Крымский мост – переправа через Керченский пролив, объединяющий временно оккупированный Крым с Россией. Его построили российские оккупанты. Движение транспорта началось в 2018 году. С начала полномасштабного вторжения мост играет немаловажную логистическую роль для оккупационной армии.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту случился "хлопок". В результате этого разрушения случились как на автомобильном, так и железнодорожном полотнах. Заместитель министра обороны Анна Маляр 8 июля 2023 подвела итоги 500 дней полномасштабной войны России против Украины. В них она перечислила величайшие достижения ВСУ. В частности, чиновник написала: "273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику".

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