Цвета смелости и мужества: украинские города подсветили ко Дню Независимости
Ко Дню Независимости Украины некоторые города уже украсили свои здания национальными цветами. По всей вероятности, это только начало, ведь сегодня будет много ярких фото.
Украинский флаг вчера, в День Флага 23 августа, взвился в Работино, неподалеку от Горловки и в оккупированном Крыму – на гору Шаан-Кая его занесли партизаны. Сегодня же, в День Независимости Украины, города наряжаются в патриотические одежды.
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Какие здания украсили
Пока это сделали в Киеве и Харькове.
"Родина-мать" всегда привлекает внимание всех киевлян и гостей столицы. Недавно она получила украинский трезубец вместо советского герба, поэтому теперь сине-желтые цвета удивительно символичны.
"Родина-мать" в патриотических одеяниях / Фото Яна Доброносова
Главный вход Киевского вокзала теперь встречает гостей словами о смелости быть Украиной.
Центральный вокзал / Фото "Бабеля"
Харьковский городской совет также предстал в новой одежде. Фото обнародовал Игорь Терехов со словами "Харьков – это Украина. Навсегда!" Следует сказать, что 23 августа, в День Государственного Флага, этот слобожанский город праздновал свой день рождения.
Здание Харьковского городского совета / Фото с канала Игоря Терехова
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Как будут праздновать День Независимости
- В этом году 24 августа не будет выходным, поскольку в Украине военное положение. Многие акции проведут украинцы за границей, а в столицу уже приезжают мировые лидеры.
- Массовых мероприятий в Киеве в День Независимости не будет из-за угрозы ракетных обстрелов. Впрочем, до 28 августа будет перекрыт Крещатик – там пройдет выставка образцов поврежденной вражеской техники.
- Есть фото российской техники, которая выставлена на Крещатике
- В ближайшие дни украинцам нужно быть особенно внимательными. Россияне вывели в море ракетоносец и может увеличить плотность огня, чтобы испортить нам День Независимости. Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан, добавив, что от окупантов следует ожидать ракетных и авиационных ударов.