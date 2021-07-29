Как и когда Украина будет отмечать День Независимости в 2021 году: детали празднований

Украина 24 августа 2021 года празднует 30 День Независимости. В этом году планируют масштабное празднование. Оно продлится несколько дней.

Накануне праздника проведут первый саммит Крымской платформы, а затем – торжества, парад и концерт.

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Саммит Крымской платформы

Накануне Дня Независимости, 23 августа, проведут первый саммит Крымской платформы. На мероприятие прибудут представители 28 государств.

Участие в саммите уже подтвердили президент Польши Анджей Дуда, представители Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Швеции, Хорватии, Словакии, Румынии, Британии. От Евросоюза приедут несколько деятелей, в том числе и Жозеп Боррель. США представит министр транспорта Питер Буттиджич.

К слову, государство-агрессора тоже приглашали. Однако Россия будет саботировать саммит.

Парад войск

В Киеве проведут парад войск. На Крещатике и Майдане Независимости пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

На Михайловской площади и Владимирском проезде будет статичный показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны, а на Трухановом острове – артиллерийский салют.

Парад будет и на Днепре. Планируют организовать торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники. В частности, на Киевском речном вокзале и Трухановом острове.

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы в сентябре 2020 года, когда выступал на Генассамблее Организации Объединенных Наций. Инициатива должна консолидировать силы вокруг деоккупации Крыма.

Добавим, что в 2019 – 2020 годах не проводили парада ко Дню Независимости.

Концерт

По случаю 30-летия Независимости Украины состоится масштабный концерт на НСК "Олимпийский". К нему присоединятся 30 легендарных исполнителей. Важно, что песни будут исполнять только на украинском языке.

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Сколько будет стоить празднование Дня Независимости

В Минфине заявили, что в целом к празднику планируют выделить 5,4 миллиарда гривен. Правда, часть из этих денег потратят на модернизацию инфраструктуры.

Кстати, в 17 областях Украины планируют обустроить гигантские флаги. Например, в Харькове, Броварах, Винницкой и Житомирской областях. Из бюджета планируют потратить 170 миллионов гривен.

Символика праздника

Ранее Владимир Зеленский представил символ 30-летия независимости – цветок. Кроме того, рамках празднования в Украину впервые за более чем 300 лет привезут Конституцию Филиппа Орлика. Ее смогут увидеть все желающие.



Символ праздника / Фото Анны Бриковой / 24 канал