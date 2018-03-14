22:15
14 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -1°C
  • четверг
    3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
23:01, 13 марта
Вести UA. Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Вєсті.UA
20:57, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, сегодня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 СТИВЕН ХОКИНГ ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ВЛАДИМИР РУБАН

День числа Пи: 14 марта празднуют самый математический праздник мира

1844 Читати новину українською
День числа Пи
День числа Пи / Фото из открытых источников

День числа Пи – неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь математической константы – числа Пи.

Число Пи – это математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к ее диаметру.

Читайте также: Что Стивен Хокинг советовал украинцам и миру: выдающиеся цитаты

Специалисты утверждают, что математические расчеты с использованием числа "Пи" проводились еще при строительстве Вавилонской башни. Но древние мастера недостаточно точно просчитали пропорции при строительстве, поэтому проект так и не был удачно завершен.

Пам'ятник числу Пі
Памятник числу Пи

Праздник основал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который обнаружил, что дата 14 марта, записанная в принятой в США форме – 3/14, совпадает с первыми тремя цифрами числа "Пи". С тех пор День Пи отмечают студенты и любители математики со всего мира.

Интересно, что День Пи совпадает с днем рождения выдающегося ученого Альберта Эйнштейна.

Альберт Ейнштейн
Альберт Эйнштейн

Празднование проводится довольно весело, несмотря на то, что главными виновниками торжества являются серьезные математики. Во многих странах в честь числа "Пи" даже организовывают кулинарные поединки.

Традиційї святкування Дня числа Пі
Традиции празднования Дня числа Пи

Также на нескольких "официальных сайтах" Дня числа "Пи" приводятся рекомендации, как отметить этот праздник. Их авторы советуют, например, испечь пирог с изображением греческой буквы "пи" или с первыми цифрами самого числа, решать математические задачи и загадки, водить хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом.


Дудл от Google ко Дню Пи

Google создал специальный Дудл по случаю 30 годовщины Дня числа Пи. На котором предлагает рецепт яблочного пирога от известного шеф-кондитера и основателя знаменитой пекарни пончиков Cronut Доминика Анселя. Он раскрывает секреты вкусной начинки и приготовления соленой карамели.

Теги: LifeStyle Google
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 14 марта: новые моменты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиян
сегодня, 22:07 Главные новости 14 марта: новые моменты, смерть Стивена Хокинга, Великобритания выгоняет россиян
23
Смерть по-новому: три дні без моргу
сегодня, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 304
Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
сегодня, 21:01 Уникальное украинское кино: три дня съемок, нулевой бюджет и гонорар – миномет
Катерина Петренко 100
сегодня, 20:00 "Нулевое" декларирование: кого миловать, кого – наказывать
Яніна Ткачук 256
Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
сегодня, 19:01 Список Луценко и НАБУ: фигурантов больше, приговоров – ни одного
Інна Жолобович 182
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук