День числа Пи: 14 марта празднуют самый математический праздник мира

День числа Пи – неофициальный праздник, который отмечается любителями математики 14 марта в 1:59:26 в честь математической константы – числа Пи.

Число Пи – это математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к ее диаметру.

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Специалисты утверждают, что математические расчеты с использованием числа "Пи" проводились еще при строительстве Вавилонской башни. Но древние мастера недостаточно точно просчитали пропорции при строительстве, поэтому проект так и не был удачно завершен.



Памятник числу Пи

Праздник основал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который обнаружил, что дата 14 марта, записанная в принятой в США форме – 3/14, совпадает с первыми тремя цифрами числа "Пи". С тех пор День Пи отмечают студенты и любители математики со всего мира.

Интересно, что День Пи совпадает с днем рождения выдающегося ученого Альберта Эйнштейна.



Альберт Эйнштейн

Празднование проводится довольно весело, несмотря на то, что главными виновниками торжества являются серьезные математики. Во многих странах в честь числа "Пи" даже организовывают кулинарные поединки.



Традиции празднования Дня числа Пи

Также на нескольких "официальных сайтах" Дня числа "Пи" приводятся рекомендации, как отметить этот праздник. Их авторы советуют, например, испечь пирог с изображением греческой буквы "пи" или с первыми цифрами самого числа, решать математические задачи и загадки, водить хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом.



Дудл от Google ко Дню Пи

Google создал специальный Дудл по случаю 30 годовщины Дня числа Пи. На котором предлагает рецепт яблочного пирога от известного шеф-кондитера и основателя знаменитой пекарни пончиков Cronut Доминика Анселя. Он раскрывает секреты вкусной начинки и приготовления соленой карамели.