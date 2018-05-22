День Киева 2018: дата празднования

День Киева в Украине традиционно отмечают в последние выходные весны. Дата не закреплена окончательно, а приходится на каждое последнее воскресенье мая. Когда будут праздновать День Киева в 2018 году – читайте дальше.

Последние выходные мая в 2018 году оказались очень насыщенными событиями. Так, кроме Дня Киева в столице пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА, а 27 мая отмечается христианский праздник Троица, по случаю которого понедельник, 28 Мая, также будет выходным днем. Поэтому мероприятия ко Дню рождения столицы растянутся на все выходные 26-28 мая.

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Известно, что на празднование Дня Киева будет потрачено 2,5 миллиона гривен из городского бюджета. Эта сумма стала крупнейшей за последние несколько лет, а значит – стоит ожидать приятных сюрпризов как гостям города, так и его жителям.



Грандиозный концерт ко Дню Киева состоится на Крещатике

Киевлян и гостей города ждет масса развлечений. Футбольный праздник болельщиков ЛЧ "Фестиваль чемпионов" на Крещатике 27 мая сменится торжествами с грандиозным концертом ко Дню города, где запланировано массовое исполнение гимна Киева, концерты духового и симфонического оркестров, фестиваль электронной музыки и джаза.

Также посетителей ожидает шоу маршевых барабанов, DJ-сеты, вокальные и танцевальные перформансы, флешмобы и тому подобное. Начало концерта запланировано на 13:00, ориентировочное время окончания 21:00.

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Также в День Киева состоится один из самых массовых и ярких мероприятий – "Пробег под каштанами". Кроме того, пройдут фестиваль мороженого, фестиваль крафтового украинского пива, ярмарка народного искусства, велогонки и тому подобное.



Пробег под каштанами

В целом же праздничные мероприятия будут проходить в течение всех выходных и не только в центре города, а в каждом районе столицы.

Желаем провести День Киева в 2018 году незабываемо!