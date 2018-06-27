День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины

День Конституции 2018 традиционно отмечают 28 июня – именно в этот день в 1996 году была принята Конституция. В этом году на празднование будет аж четыре дня, а в каждом городе готовится масса интересных событий. Программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины ко Дню Конституции 2018 – далее в материале.

Календарь праздников 2018 предусматривает 10 выходных в июне, включая праздничные дни, обычные выходные и 20 рабочих дней. Так, День Конституции приходится на четверг, 28 июня, Кабинет Министров принял решение перенести рабочую пятницу 29 июня на субботу 23 июня.

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Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 июня и 1 июля. Четыре дня выходных – это как маленький отпуск! Это время можно провести весело и драйвово – ведь в каждом городе будут различные праздничные мероприятия, концерты. выставки и тому подобное. Мы собрали только самые интересные события, которые нельзя пропустить!

День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве

В Киеве ко Дню Конституции 2018 готовится масса интересных мероприятий. В праздничный день, 28 июня, будет проводиться возложение цветов к памятникам исторических личностей и государственных деятелей в парках Киева во всех районах города, а также запланированы концертные программы, которые пройдут в Гидропарке, парках "Победа" и "Партизанская слава".

Выставка цветов "Мир великанов" на Певческом поле

На Певческом поле открывается новая выставка цветов в Печерском ландшафтном парке, которая будет длиться до 15 июля. Гости смогут насладиться гигантскими экспозициями, на создание которых ушло более 200 тысяч цветов нескольких десятков сортов.

На территории выставки установят большой казан с борщом и другие гигантские предметы. Для посетителей здесь будет работать горка для катания на тюбингах длиной в 70 метров, детский парк аттракционов, большой веревочный парк, кинотеатр под открытым небом, ярмарка хендмейда.

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День Конституции 2018 в Киеве: выставка цветов "Мир великанов" на Певческом поле

Выставка открыта с 12:00 до 21:00.

Цена: 50 гривен для взрослых, 25 гривен для детей

Концерт Олега Скрипки и оркестра НАОНИ

28 июня во Freedom Hall состоится большой праздничный концерт Олега Скрипки и оркестра Национального академического оркестра народных инструментов Украины. 40 музыкальных инструментов обещают музыкальное цунами, усиленное энергетикой фронтмена ВВ.



​День Конституции 2018 в Киеве: концерт Олега Скрипки и оркестра НАОНИ

Начало: в 19:00

Цена: от 250 гривен

Кинофестиваль короткометражного кино "Повітря 2018"

В День Конституции 2018 в Киеве откроется фестиваль короткометражного кино, который будет проходить каждый день до 30 июня включительно. Зрителям обещают показать новые отечественные фильмы, а также устроить мастер-классы по всем этапам кинопроизводства, уроки актерства и операторского мастерства.

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​День Конституции 2018 в Киеве: кинофестиваль короткометражного кино "Повітря 2018"

Адрес: парк "Пуща-Водица"

Начало: в 16:00

Концерт группы Ляпис-98

28 июня на Veranda Terrace выступит легендарная группа "Ляпис-98" с участием ее лидера Сергея Михалка. Зрители смогут услышать популярные хиты группы "Ты кинула", "Котик", "А-у", а также новые композиции музыкального коллектива.



​День Конституции 2018 в Киеве: концерт группы "Ляпис-98"

Начало: в 19:00

Стоимость: по бронированию столика

Джазовый концерт на пляже

Вечером 28 июня на Трухановом острове состоится яркий джазовый концерт, который перенесет гостей в далекую Америку. Зрители смогут услышать легендарные баллады из репертуара Гленна Миддера в исполнении Национального академического духового оркестра Украины.



​День Конституции 2018 в Киеве: джазовый концерт на пляже

Адрес: Труханов остров (200 м от пешеходного моста)

Начало: о 20:00

Вход: от 350 гривен

Необычные прогулки

Кроме прогулок по городу вы можете попробовать необычную, вечернюю, гастрономическую прогулку по Днепру на борту теплохода. Изысканный ужин, живая музыка, приятная атмосфера и панорамные виды города, что еще нужно для счастья?

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​День Конституции 2018 в Киеве: необычные прогулки

Где: Теплоход Rosa Victoria

Когда: 28 июня 20:00 – 22:00

Сколько: 630-870 гривен

День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий во Львове

Leopolis Jazz Fest

Накануне праздника, 27 июня, откроется джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который будет проходить до 1 июля включительно. Украинцев ждет яркий концерт украинских и мировых звезд джаза. На День Конституции запланирован концерт украинской группы ONUKA. Концерт будет проходить в рамках фестиваля Leopolis Jazz Fest.



День Конституции 2018 во Львове: Leopolis Jazz Fest

Начало концерта: в 17:00

Вход: бесплатный

Семейный фестиваль в Стрийском парке

Благотворительный семейный фестиваль предлагает музыкальную программу, турнир по шахматам, катание на байках, детские квесты и множество других развлечений.



День Конституции 2018 во Львове: семейный фестиваль в Стрийском парке

Начало: в 14:00

Вход: бесплатный

День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Харькове

VDOMA Fest

28 июня у здания Украинской академии лидерства состоится семейный фестиваль VDOMA Fest. Гостей ждут интерактивные мастер-классы, открытые лекции, йога, фуд-корты и современная украинская музыка, с помощью которых организаторы мероприятия намерены создать уютную домашнюю атмосферу за пределами квартир украинцев.



День Конституции 2018 в Харькове: VDOMA Fest

Начало: в 14:00

Вход: бесплатный

Кроме того, в центре города запланированы ярмарки и мастер-классы. Также праздничные мероприятия запланированы в парке Горького.

День Конституции 2018: программа программа праздничных мероприятий в Днепре

Lux FM Party Tour

30 июня в Днепре состоится большой концерт популярных звезд в Best River Resort BARTOLOMEO. Перед гостями мероприятия выступят группы MOZGI, Агонь, KAZKA и MISHELLE ANDRADE.



День Конституции 2018 в Днепре: Lux FM Party Tour

Начало: в 19:00

Цена: от 400 гривен

День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Одессе

Концерт "Студии Квартал 95"

28 июня на сцене Concert Hall Odessa юмористы "Студии Квартал 95" проведут "Improv Live Show" – концерт, который пройдет без сценария.

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День Конституции 2018 в Одессе: концерт "Студии Квартал 95"

Начало концерта: в 20:00

Цена: от 150 гривен

Фестиваль электронной музыки "Остров 2018"

Также в Одессе на праздничных выходных по случаю Дня Конституции 2018 будет проводиться фестиваль электронной музыки "Остров 2018", на котором выступят лучшие украинские и западные диджеи. Фестиваль будет проходить на Французском бульваре с 29 по 30 июня.



День Конституции 2018 в Одессе: фестиваль электронной музыки "Остров 2018"

Начало: в 21:00

Цена: 1 300 гривен

Желаем отлично провести эти выходные!