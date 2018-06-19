День летнего солнцестояния: приметы и традиции украинцев

День летнего солнцестояния в 2017 году отмечают 21 июня. Этот праздник самого долгого дня в году – он продлится 17 часов 32 минуты, а солнце достигает максимально высокой позиции.

День летнего солнцестояния 2018: дата

Летнее солнцестояние или летнее равноденствие – это день начала лета в северном полушарии Земли и начала зимы в южном полушарии. Летнее солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение.

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В зависимости от сдвига календаря, летнее солнцестояние происходит 20 или 21 июня в северном полушарии и 21 или 22 декабря в южном полушарии (день зимнего солнцестояния). В 2018 году в Украине оно состоится 21 июня в 13:07 по киевскому времени. Продолжительность самого длинного дня составляет 17 часов и 33 минуты.

День летнего солнцестояния 2018: традиции

Ученые до сих пор не могут прийти к общему мнению, когда язычники начали отмечать день солнцестояния. Известно лишь, что это было еще задолго до нашей эры.

Летнее солнцестояние имело огромное значение для наших предков. Считалось, что от обрядов, которые провели в этот день, зависело много сфер жизни, как здоровье, семейные отношения.

В день летнего солнцестояния отмечали праздник середины лета, который называли Лита. В этот день прыгали через костер, пели песни и просто веселились.

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В древности в этот день проводили ритуалы с участием огня и воды. Например, считалось, что купание в водоемах очищают душу. Также и пламя имело свойства очищения: матери сжигали сорочки больных детей. По поверью, вместе с одеждой горела и болезнь.

Предки имели традицию в день летнего солнцеворота встретить рассвет, предки были убеждены, что это дает силы и здоровье на весь год и оберегает от неприятностей.

День летнего солнцестояния считали удачным днем для свадьбы. Однако сейчас свадьбы в этот недь не празднуют, ведь 21 июня приходится на Петров пост.



День летнего солнцестояния 2018: приметы и традиции

Приметы летнего солнцестояния:

Дождь в летнее солнцестояние – неурожай и бедный год.

Утром много росы – к богатому урожаю.

Если в небе много звезд – будет грибное лето.

Вода, которую набрали утром 21 июня, считается целебной. Воду набирали из колодцев и источников, умывались ею в этот же день и пили.

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В этот день начинали прополку. Считалось, что если в день летнего солнцестояния не начать полоть огород, то урожай будет скудным.

Если в этот день будет греметь, то ждите затяжного ненастья.

Человек, который родился в такой праздник, обладает даром лечить людей лекарствами и травами.

На день солнцестояния необходимо положить у порога дома крапиву, тогда все напасти обойдут ваш дом стороной.

Если муж с женой, взявшись за руки, на Купалу прыгнут через костер, то брак будет крепким и многодетным.

Девушкам, которые хотят выйти замуж, нужно поводить хороводы возле трех очагов, тогда желание сбудется, и они найдут себе пару в этом же году.