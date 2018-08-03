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День Независимости 2018 в Киеве: афиша мероприятий в столице

19 Читати новину українською
День Независимости Украины 2018: программа мероприятий в Киеве
День Независимости Украины 2018: программа мероприятий в Киеве / 24 Канал

Впереди главный праздник страны — День Независимости, и он очень удачно пришелся в этом году на пятницу, поэтому нас ждет три выходных дня – последний уикенд этого лета. Читайте далее афиша мероприятий в Киеве на День Независимости 2018.

День Независимости Украины 2018: программа мероприятий в Киеве

Трибьют-группа "Ooh La La In UA"

(AC/DC, Slade, Bee Gees)

Docker’s ABC

24 августа, 22:00

Стоимость билетов: 100-750 грн. / Купить билеты

Читайте также: Афиша событий на август в Киеве: незабываемые концерты ОЭ, Die Antwoord и Imagine Dragons

Если вы фанатеете от олдскульного рока и не теряете при этом никакой возможности отрываться под любимые хиты легенд жанра, то поздно вечером 24 августа вам стоит посетить docker's ABC. Трибьют-группа "Ooh La La In UA" всю ночь будет играть легендарные песни трех групп, которые навсегда заняли свое место в зале славы рок-музыки: AC/DC, Slade и Вее Gees. Событие должно стать чрезвычайно драйвовым и зажигательным. Поэтому готовьтесь надеть кожаную куртку поверх своей рубахи, и окунуться в безумие классического хард-рока.

Трибьют-группа "Ooh La La In UA"

Фестиваль воздушных шаров в Белой Церкви

Метро "Ипподром"

24 августа 10:00

Стоимость билетов: 730-790 грн. / Купить билеты

Подарите себе к Дню Независимости настоящее приключение со вкусом свободы! Начать праздничный вечер можно уже в 10:00, именно в этот час автобусы с участниками праздничного тура отправляются в Белую Церковь от станции метро "Ипподром". В течение дня их будет ждать немало интересного — экскурсия по городу, прогулка на корабле, шампанское и праздничный обед. Главное же событие состоится вечером, в старейшем в Украине парка Александрия, который в этом году отмечает 230 лет со дня основания. В 18:00 начнется старт воздушных шаров и аэростатов, а также состоится запуск небесных фонариков. В 23:00 гостей праздника ждет трансфер обратно в Киев.

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Caribbean Club

24 августа, 19:00

Стоимость билетов: 150-650 грн. / Купить билеты

Удачный выбор для тех, кто желает отметить праздник с национальным колоритом.

На концерте UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella. UNITED PEOPLE — девичий коллектив, что акапелла исполняет неординарную музыку на стыке фанка, джаза, r'n'b и соула. На этот раз исполнительницы подготовили программу народных песен, с которой будут выступать на сцене Caribbean Club в 19:00. Концерт удивит слушателей необычным исполнением знакомых а также малоизвестных песен нашего народа, дошедших до нас сквозь века.

United People – Embrace Of Sky: видео

Океан Эльзи

НСК "Олимпийский"

24 августа, 20:00

Стоимость билетов: 550-950 грн. / Купить билеты

После перерыва длиной почти в год любимая украинская рок-группа возвращается с большим концертом! За это время Океан Эльзы сыграли свою музыку в более 30 странах по всему миру, и вот теперь они вновь выйдут на крупнейший стадион Украины, чтобы поздравить украинцев с Днем Независимости! Концерты 24 августа уже стали традиционными для группы и их поклонников, и традиция эта является невероятно доброй. Добро пожаловать всех отпраздновать с размахом! Нет сомнений, что остаться равнодушным после этого грандиозного мероприятия невозможно. Начало в 20:00.

Океан Эльзи – В небо жене: видео

День Независимости на ВДНХ

Вход свободный

В течение всего лета ВДНХ радовал нас самыми разнообразными мероприятиями и развлечениями. И теперь, в конце теплого времени, на Праздник Независимости выставочный центр зовет друзей собраться для совместного большого застолья! Здесь гостей мероприятия будут радовать много зон отдыха и целый сад гамаков. Добро пожаловать на свежий воздух, чтобы забрать с собой в осень больше радостных и светлых впечатлений!

День Независимости на ВДНХ

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка День Независимости Новости Киева Афиша
Источник: 24 Канал
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