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День рождения Даши Астафьевой: история успеха звездной брюнетки

138 Читати новину українською
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram

В субботу, 4 августа, празднует день рождения одна из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева. Певице исполняется 33 года.

Даша Астафьева поблагодарила своих поклонников за поздравления на своей странице в Instagram. Кроме того, артистка опубликовала видео с яркими моментами из своей жизни.

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Сегодня, я так понимаю, все настоящее только начинается,
– отметила Даша.

Смотрите видео с Астафьевой:

 

Красавица Даша Астафьева реализовала себя не только как модель, но как актриса, телеведущая и певица. Кроме того, брюнетка часто поражает поклонников в социальных сетях раскованным поведением и сексуальными формами.

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Однако не все в жизни давалось Даше просто. В школьные годы будущая звезда подвергалась жестокой травле. Однако, по мнению девушки, этот период хорошо ее закалил.

 

Мечты сбываются... спасибо Лю @kimartem ️

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva)

В школе я была не то, что не формат ... Я страдала, у меня были проблемы со здоровьем. Я чувствовала себя гадким утенком. Поэтому хочу посоветовать всем, кого травят, набраться терпения. Я не жалею, что это было в моей жизни, потому что те, кого травят, чаще всего достигают успеха в жизни. Ну а те, кто травят, на том же уровне и остаются,
– объяснила артистка.

По мнению Астафьевой, для того, чтобы преодолеть комплексы – надо полюбить себя. В детстве брюнетка работала и грузчиком, и могла полы мыть.

"Надо всегда относиться к плохому как к отдельному периоду в своей жизни. Знаете, сколько у меня было всего плохого и неприятного? Я в этом году себя чуть не похоронила. Но надо находить силы вытягивать самого себя наверх", – заявила девушка.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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