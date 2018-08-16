Кем стал сын Виктора Цоя: все о жизни потомка легендарного музыканта

Рок-музыкант, композитор и дизайнер Александр Цой долгие годы избегал публичности. Он всю жизнь боролся со славой своего отца – Виктора Цоя – и боролся за право на свою личную жизнь. Кем стал сын легендарного музыканта и почему он избегает вопросов о своем отце – далее в материале.

На момент трагической гибели Виктора Цоя его сыну было всего 5 лет, в августе этого года Александр Цой отпраздновал уже 33 день рождения. По словам самого Александра, он долгое время "учился жить" со своей биографией и славой своего отца.

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Сын знаменитого отца

Александр – сын Виктора Цоя и его жены Марьяны, родился 5 августа 1985 года. Чуть меньше чем за год до этого его родители поженились – через два года после знакомства. Жена Цоя была старше мужа на три года, на момент бракосочетания она была уже разведенной. До знакомства с Виктором Марьяна не имела никакого отношения с музыкой, а после женитьбы разделила увлечение мужа и принимала активное участие в жизни группы "Кино".



Виктор Цой с сыном Александром

Из воспоминаний Марьяны известно, что Виктор очень любил своего сына, но редко с ним виделся. Ведь большую часть своего времени он проводил на концертах и на репетициях. В своей книге воспоминаний Марьяна писала, что когда Цой приезжал домой, то они с маленьким Сашей могли часами сидеть рядом и молчать, и делали они это "с превеликим удовольствием".

В 1987 году пара разошлась, но официально они не развелись. Последний период жизни Виктор прожил в Москве с переводчицей и киноведом Натальей Разлоговой, с которой они познакомились на съемках фильма. Однако Виктор не прекратил видеться с сыном, который остался жить с матерью. Летом он забрал к себе сына на два месяца. Летом 1990-го года, который стал последним годом его жизни, Виктор взял сына в отпуск в Прибалтику.

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Как потом рассказывала Марьяна, в то роковое утро 15 августа 1990 года Виктор думал поехать на рыбалку вместе с Сашей, но мальчик почему-то не захотел. То, что его отца больше нет, малыш еще не понимал, каждый раз, когда Цоя показывали по телевизору, он протягивал к экрану руки, говоря: "Это мой папа".



Виктор Цой с женой Марьяной и сыном Александром

В 1990 году мне было пять. У меня остались только неясные обрывки воспоминаний. Детские визуальные впечатления, которые сложно выразить словами. Мама и родственники, конечно, что-то рассказывали о нем, но только под настроение. Не было программы по изучению его биографии. Но могу сказать вот что: мне кажется, много людей, которые рассуждают про Виктора Цоя и его творчество, не понимают заложенной в них иронии. Там не все вещи стоит воспринимать всерьез. И песни, и образ не стоит воспринимать так уж серьезно,

– рассказал Александр Цой в интервью Meduza.

После смерти Цоя женщина сделала все, чтобы защитить сына от прессы и фанатов. В 2005 году она умерла от рака. Существует версия, что Марьяна перед смертью попросила сына не давать интервью о своем отце. Правда это или нет – доподлинно не известно. Но Александр долгое время не разговаривал с журналистами. Позднее, он все-таки дал несколько интервью, но избегал вопросов о Викторе.

Право на личную жизнь

Как бы Марьяна ни оберегала сына, сделать это полностью было невозможно. Саша даже не сумел окончить школу, он сделал это экстерном, потому что не мог выдерживать напряжение.



Виктор Цой с сыном Александром

Школа была для меня тяжелым опытом. И со сверстниками, и с учителями невозможно было избавиться от того, что они воспринимали меня только как сына Виктора Цоя. Я протестовал против этого. Школу вообще мало кто любит, но я иногда ее просто ненавидел и отказывался туда ходить,

– из интервью Meduza.

Дедушка Саши вспоминал, что на его внука лег невероятно тяжелый груз – быть сыном самого Виктора Цоя и научиться с этим жить. Ведь его постоянно сравнивали с отцом. Сам Александр увлекался музыкой и рисованием, как и его отец. Однако он не выступал под собственным именем и постоянно прятался. Так, в Санкт-Петербурге он был известен в составе группы "Para bellvm" как Александр Молчанов.



Александр Цой / фото Meduza

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Фамилия привлекает внимание. До сих пор меня регулярно спрашивают: "А вы, случайно, не родственник?". Я говорю: "Ну, да". После этого люди обычно хотят сфотографироваться. Фанаты теперь уже не атакуют, но у меня до сих пор есть проблема, чтобы сходить на кладбище к отцу. Там всегда есть люди, которые хотят выпить пива на могиле, и они, когда узнают меня, сразу хотят пообщаться. А я на кладбище хожу не для того, чтобы общаться,

– из интервью Meduza.



Александр Цой / фото Meduza

Сам же Александр признался, что только до 25 лет смирился со знаменитостью своего отца и наконец понял, что имеет право на "отдельную жизнь", которая никого не касается. С возрастом он начал участвовать в проектах, которые связаны с творчество отца, потому что научился жить со своей биографией.

Когда ты абсолютно всех интересуешь только как сын Виктора Цоя, сложно понять, кто ты сам. Только после 25 лет я понял, что с этим ничего не поделаешь и у меня есть какие-то обязанности – как сына Цоя, но также у меня есть и моя, отдельная жизнь, которая никого не касается,

– из интервью Meduza.

Александр Цой пробовал себя во многих сферах – изучал иностранные языки, работал художником-оформителем, занимался журналистикой (и продолжает ею заниматься), web-дизайном, программированием, клубной деятельностью, организовывал гастроли зарубежных андеграундных музыкантов.

После смерти Виктора его вдова отсудила у музыкантов "Кино" авторские права на песни группы, их владельцами стали сын и отец музыканта, а также одна из звукозаписывающих компаний. В 2011 Александр заключил договор на использование фонограмм отца – в 2017 году его пришлось расторгать через суд из-за нарушение со стороны компании-посредника. По словам Александра Цоя, именно при ее участии знаменитая песня "Дальше действовать будем мы" была продана банку Олега Тинькова.



Александр Цой / фото Meduza

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Сам я об этом (о продаже песни, – примеч.) узнал задним числом – с заголовков СМИ. Со мной никто не советовался, хотя мне вообще не очень нравится Олег Тиньков,

– из интервью Meduza.

Личная жизнь Александра Цоя

В 2010 году Александр женился на Елене Осокиной, о которой практически ничего не известно. Тогда же, в 2010-м, стали ходить странные слухи, что сын Виктора Цоя связался с сектой, стал чуть ли не мазохистом и начал подвешивать себя на железные крюки. Фото, которые тогда распространялись в сети, это доказывают.



Александр Цой с женой Еленой​

Творчество

В 2017 году, накануне своего 32-летия, Александр Цой представил публике сингл своего нового сольного проекта "Ронин" – песню "Шепот", а через месяц увидел мир и мини-альбом. По словам музыканта, он написал "Шепот" еще в 18 лет. После того, как композиция появилась в сети, многие пользователи отметили, что голоса сына и знаменитого отца очень похожи. Отзывы о музыке были очень разные, потому что угодить всем трудно, особенно, когда ты сын Виктора Цоя и тебя воспринимают, как "исторический памятник", а не как человека.

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Ронин — Шепот (слушать онлайн)