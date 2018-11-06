День стирки: Эмили Ратаковски засветила грудь в кроп-топе
27-летняя американская модель Эмили Ратаковски ошеломила поклонников в сети очередным соблазнительным фото в домашней одежде.
Новые снимки Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимке загорелая Эмили демонстрирует стройную фигуру с идеальным прессом. Девушка позирует на кровати в спортивных штанах и коротком топе, который едва прикрывает грудь.
"День стирки", – прокомментировала свое фото модель.
Эмили Ратаковски/ Instagram
Эмили Ратаковски / Instagram
Источник: 24 канал
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