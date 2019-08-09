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      Депутаты от "Слуги народа" подписали декларацию о развитии Киева

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      Киев
      Киев / unian.ua

      Народные избранники задекларировали свою цель – создать для каждого киевлянина условия жизни в настоящей европейской столице.

      Избранные депутаты от политической партии "Слуга народа" подписали декларацию о развитии столицы Украины.

      "Осознавая ответственность перед избирателями Киева, которые признали необходимость изменений старой системы, избрав на всех округах столицы представителей новой политической партии "Слуга Народа", хотим решительных действий, чтобы безотлагательно претворять в жизнь волю киевлян. Учитывая основы народовластия, местного самоуправления и децентрализации, мы, представители политической партии "Слуга Народа", подписали эту Декларацию о принципах, на которых будут основываться новые правила функционирования столицы", – говорится в документе, который имеется в распоряжении УНИАН.

      Как отмечают подписанты декларации, их цель – создать для каждого киевлянина условия жизни в настоящей европейской столице, доступ к качественному медицинскому обслуживанию и коммунальным услугам.

      Для достижения этой цели планируется принятие новой редакции "Закона о столице Украины – городе Киеве", в которой основным принципом будут предусмотрены все необходимые инструменты для реального влияния на развитие города с учетом интересов людей.

      Кроме того, депутаты планируют способствовать полному обновлению власти в Киеве, возврату самоуправления городом и созданию прозрачных принципов принятия решений, где нет места коррупции. Также планируется сокращение количества депутатов Киевсовета и создание эффективных районных советов на основе нового избирательного законодательства.

      Также депутаты обещают предоставить районам полномочия принимать существенные решения, которые влияют на жизнь людей, за счет районных бюджетов, урегулировать ситуацию со скандальными застройками и предоставить людям право контролировать строительства через районные советы.

      "Решения в столице будут приниматься на основе реальных потребностей киевлян, а не в интересах бизнес-групп. Жители получат доступ к качественным медицинским услугам. Будут решены проблемы с нехваткой школ и детских садов. Киевляне заслуживают качественную питьевую воду в каждом доме. Горячее водоснабжение будет бесперебойным, а дома, которые годами не имели горячей воды, получат ее снова", – говорится в документе.

      Как отмечают депутаты, на всей территории города будет создана сеть зеленых общественных пространств с инфраструктурой для жильцов любого возраста. Кроме того, социальная политика Киева будет направлена на поддержку слабозащищенных жителей столицы.

      "Последние 5 лет были периодом утраченных возможностей, тотальной непрофессиональности и коррупции. Наша задача: в течение следующих нескольких лет сделать Киев настоящей европейской столицей. Мы вернем гордость за Киев", – отмечают депутаты.

      Документ подписали Максим Перебийнис, Сергей Швец, Богдан Яременко, Леся Забуранна, Дмитрий Гурин, Анна Бондарь, Роман Грищук, Людмила Буймистер, Александр Ткаченко, Артем Ковалев, Струневич Вадим, Михаил Радуцкий, Гео Лерос, Виталий Безгин, Ольга Василевская, Александр Дубинский, Иван Юнаков, Давид Арахамия.

      Указывается, что декларация открыта для присоединения всех неравнодушных.

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      Теги: Новости Киева Новости политики Слуга народа Законодательство
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