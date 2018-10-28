Бой за вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF провели украинец Сергей Деревянченко и американец Даниэл Джейкобс.

Победу в этом поединке решением судей одержал американец Дэниэл Джейкобс. Читайте также: Украинский боксер Деревянченко не сумел выиграть титул чемпиона мира по версии IBF Украинец Сергей Деревянченко в этом бою потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Это произошло в его тринадцатом поединке. Деревянченко – Джейкобс полное видео боя