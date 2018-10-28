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      Деревянченко – Джейкобс: видео боя

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      Деревянченко – Джейкобс: видео боя
      Деревянченко – Джейкобс: видео боя

      Бой за вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF провели украинец Сергей Деревянченко и американец Даниэл Джейкобс.

      Победу в этом поединке решением судей одержал американец Дэниэл Джейкобс.

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      Украинец Сергей Деревянченко в этом бою потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Это произошло в его тринадцатом поединке.

      Деревянченко – Джейкобс полное видео боя

       

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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