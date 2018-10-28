Деревянченко – Джейкобс: видео боя
Бой за вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF провели украинец Сергей Деревянченко и американец Даниэл Джейкобс.
Победу в этом поединке решением судей одержал американец Дэниэл Джейкобс.
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Украинец Сергей Деревянченко в этом бою потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Это произошло в его тринадцатом поединке.
Деревянченко – Джейкобс полное видео боя
Источник: 24 Канал
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