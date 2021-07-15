Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах 15 июля. Речь идет об общежитии на улице Новосельского, 74/76.

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Начинают забегать в квартиры

Очевидцы обнародовали видео, где видно более 20 животных. Они в этом месте что-то едят и прыгают по мусору.

Автор ролика говорит, что эти крысы живут в подвале общежития. Однако уже начали периодически забегать к людям в квартиры.

Также мужчина отметил, что власть и местные дворники с этим ничего не делают. Журналисты 24 канала пытались позвонить администрации Академии. Однако там не поднимают трубку.

Крысы бегают возле общежития в Одессе: видео телеграмма "Одесса Info"

Обратите внимание! В одном из львовских супермаркетов АТБ на Сыхове бегала огромная крыса. Ее сняли люди, возле которых она бегала. Видео инцидента обнародовали в сети 18 ноября 2019.