Детские вещи возила с собой: Джамала рассказала о последних месяцах беременности

Украинская певица Джамала, которая сейчас находится на последнем месяце беременности, до сих пор возит с собой детские вещи на случай, если у нее вдруг начнутся роды.

Об этом звезда рассказала в интервью для программы "Светская жизнь".

Из-за обилия проектов в период беременности она взяла пример со своей матери и постоянно возила чемодан с детскими вещами.

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У меня был сумасшедший график, я каждый день работала, у меня было очень много проектов и съемок. Поэтому весь чемодан с детскими вещами я возила постоянно с собой. Я родилась семимесячной, мою маму забрали на роды именно из экзаменов, потому что она играла и очень переживала. Я думала, что и у меня может быть так же. Поэтому я с собой постоянно все имела, на всякий случай,

— поделилась певица.

Она также добавила, что ей повезло иметь вокруг себя замечательных людей, которые ей подарили разные вещи для первенца.

"Я счастлива, потому что меня окружают настоящие люди, добрые и искренние. Они постоянно мне что-то дарят, поэтому я и не успела ничего сама купить. У меня уже есть подаренные вещи, которые я постирала, а муж сам их погладил. Готовимся", — рассказала будущая мама.