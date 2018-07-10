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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Детский лагерь, в котором массово отравились дети, досрочно закроют

51 Читати новину українською
Детский лагерь
Детский лагерь / Фото из открытых источников

11 июля Киевская областная администрация планирует досрочно закрыть смену в детском лагере "Славутич", где накануне отравились 12 детей.

Об этом "Украинской правде" сообщил председатель КОГА Александр Горган.

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По его словам, 10 июля состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и по ее результатам приняли решение досрочно, 11 июля, закрыть смену из-за ряда системных должностных нарушений и злоупотреблений.

ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" сможет снова принимать детей на отдых после того как пройдет повторную проверку.

По словам Горгана, среди нарушений в пищевом блоке учреждения нашли бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.

Это (бактерии кишечной палочки – 24) было найдено на посуде, на кранах, на раковинах. У нас есть все основания считать, что наличие этой флоры вызвало массовое отравление,
– сказал Горган.

Напомним, девочка, которую 2 июля госпитализировали с отравлением из оздоровительного лагеря "Славута", под Киевом, до сих пор находится в коме. Единственное улучшение, которое зафиксировали у ребенка: давление, которое ранее поддерживали медикаментозно, пока поддерживается самостоятельно.

Теги: Новости Украины Новости Киева Дети отравление
Источник: 24 Канал
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