Девушка едва не потеряла руку из-за фото для Instagram

Калифорнийская Instagram-модель Катарина Заруцки хотела сделать оригинальную фотографию с Багам, на которой она бы плавала среди акул-нянек, однако один из хищников атаковал девушку.

Как пишет NBC News, 19-летняя Катарина отправилась на отдых на Багамы и решила сделать несколько фотографий в заливе с усатыми акулами-няньками.

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Девушка не раз видела похожие снимки с акулами, поскольку этот вид практически безопасный и туристы нередко плавают с ними бок о бок.

Катарина залезла в воду и сделала несколько удачных фото, но в какой-то момент одна из акул вцепилась модели в руку и потащила вниз.

Акула схватила меня за запястье, и я почувствовала, как зубы погружаются в мою плоть,

– рассказала она.

Однако девушка не запаниковала, вырвала руку из пасти акулы и доплыла до места, где можно было встать на ноги. Она также вынула окровавленную руку из воды, чтобы не привлекать других хищников.

Стоит отметить, что на пляже есть табличка с предупреждением об опасности хищников.



Табличка з предупреждением

В больнице Катарине прописали курс антибиотиков, поскольку в пасти акул живет много бактерий.