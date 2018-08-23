Девушка Лунина прокомментировала переход украинца в "Леганес"
Девушка украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия Томазова в соцсети Instagram прокомментировала переход своего парня в другой клуб.
По словам Анастасии, украинец делает все возможное, чтобы играть в "Реале".
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Это все слухи. Андрей – игрок "Реала", и делает все, чтобы играть там,
– написала Анастасия.
Напомним, что по информации Marca, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может перейти в "Леганес".
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Источник: 24 Канал
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