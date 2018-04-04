Девушка потратила огромные деньги, чтобы стать похожей на Барби: впечатляющие фото 18+
Архитектор из Польши Анелла спустила десятки тысяч долларов на пластические операции, чтобы быть похожей на куклу Барби.
25-летняя девушка называет себя первой польской Барби. Ее трансформация начиналась только с пластики носа, пишет The Sun.
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И уже после первой операции Анелла просто не смогла остановиться.
"Это произошло спонтанно. У каждого есть комплексы – или такие мелочи, как волосы или что-то еще. Я решила, что хочу изменить в себе что-то, например нос. И сделала это. Потом я подумала о груди: "Почему бы и нет?" это стало началом", – поделилась девушка.
Анелла уже потратила 42 тысячи долларов, увеличила грудь и губы и останавливаться не собирается.