Девушка потратила огромные деньги, чтобы стать похожей на Барби: впечатляющие фото 18+

Архитектор из Польши Анелла спустила десятки тысяч долларов на пластические операции, чтобы быть похожей на куклу Барби.

25-летняя девушка называет себя первой польской Барби. Ее трансформация начиналась только с пластики носа, пишет The Sun.

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И уже после первой операции Анелла просто не смогла остановиться.

"Это произошло спонтанно. У каждого есть комплексы – или такие мелочи, как волосы или что-то еще. Я решила, что хочу изменить в себе что-то, например нос. И сделала это. Потом я подумала о груди: "Почему бы и нет?" это стало началом", – поделилась девушка.

Анелла уже потратила 42 тысячи долларов, увеличила грудь и губы и останавливаться не собирается.

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 17 Бер 2018 р. о 6:35 PDT

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 24 Лют 2018 р. о 3:02 PST

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 10 Січ 2018 р. о 10:14 PST

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 29 Гру 2017 р. о 12:00 PST

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 10 Гру 2017 р. о 2:30 PST

Допис, поширений Anella_FirstPlBarbie_Official (@anella_an_) 1 Сер 2017 р. о 10:16 PDT