Девушка Роналду похвасталась спортивной фигурой в купальнике: фото
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая недавно стала мамой, активно вернулась к занятиям в спортзале и регулярно делится хорошим результатом тренировок.
Недавно Джорджина выложила в Instagram селфи, продемонстрировав тонкую талию и подтянутый живот.
Родригес часто делится с подписчиками кадрами с тренировок, поэтому не удивительно, что девушка быстро вернулась в форму после рождения ребенка.
Читайте также: Модель Эшли Грэм показала целлюлит на ягодицах в бикини: фото
Джорджина Родригес показала идеальный пресс и беспорядок на фоне
Как известно, дочь Роналду Джорджины Алана Мартина родилась 12 ноября 2017 года.
Сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео футболисту родили суррогатные матери.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии