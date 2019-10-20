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      Девушку похитили прямо на улице в Харькове: полиция ввела план "Перехват"

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      В Харькове двое неизвестных силой посадили девушку в авто и повезли в неизвестном направлении (иллюстративное фото)
      В Харькове двое неизвестных силой посадили девушку в авто и повезли в неизвестном направлении (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      В Харькове на улице Большой Панасовской двое мужчин силой посадили девушку в автомобиль ВАЗ-21010 черного цвета и повезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел вечером 20 октября.

      Правоохранителям о происшествии сообщил свидетель. Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры по поиску и задержанию злоумышленников, передает пресс-служба полиции Харьковской области.

      Обратите внимание! Под Киевом нашли тело молодой мамы, которая накануне загадочно исчезла: фото

      Кроме того, в городе введен план "Перехват".

      Информация об инциденте зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.

      К слову, недавно в Броварах под Киевом мужчина похитил свою бывшую возлюбленную и вывез в поле "поговорить". Помогал в этом злоумышленнику его друг.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Похищение Полиция Криминальные новости Новости Харькова
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