Девушку похитили прямо на улице в Харькове: полиция ввела план "Перехват"

В Харькове на улице Большой Панасовской двое мужчин силой посадили девушку в автомобиль ВАЗ-21010 черного цвета и повезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел вечером 20 октября.

Правоохранителям о происшествии сообщил свидетель. Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры по поиску и задержанию злоумышленников, передает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Кроме того, в городе введен план "Перехват".

Информация об инциденте зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.

К слову, недавно в Броварах под Киевом мужчина похитил свою бывшую возлюбленную и вывез в поле "поговорить". Помогал в этом злоумышленнику его друг.