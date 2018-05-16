Диего Марадона подписал контракт с "Динамо" из Беларуси

Легендарный бывший футболист Диего Марадона подписал трехгодичный контракт с брестским "Динамо". Он получил должность председателя правления клуба.

Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест".

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Марадона приступит к своим полномочиям после окончания Чемпионата мира в России.

ДА, ДИЕГО С НАМИ! #fcdb1960



Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 травня 2018 р.

Стоит отметить, что за "Динамо-Брест" выступает украинский футболист Артем Милевский.