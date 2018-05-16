Диего Марадона подписал контракт с "Динамо" из Беларуси
Легендарный бывший футболист Диего Марадона подписал трехгодичный контракт с брестским "Динамо". Он получил должность председателя правления клуба.
Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест".
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Марадона приступит к своим полномочиям после окончания Чемпионата мира в России.
Стоит отметить, что за "Динамо-Брест" выступает украинский футболист Артем Милевский.
Источник: 24 Канал
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