Диетолог опровергла несколько мифов о кофе
Кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. Именно поэтому рождаются многочисленные мифы о кофе. Одни ученые утверждают, что он полезен, а другие считают, что он приносит только вред организму.
Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла мифы о кофе.
Читайте также: Диетологи назвали самые худшие советы для похудения
1. Беременным кофе нельзя
Для беременных женщин достаточно употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в сутки. Но стоит помнить, что и кофе, и чай, и шоколад содержат кофеин. Лучше ограничиться 1-2 чашками напитка.
2. Кофе обезвоживает
Он не обезвоживает. Кофе может "сушить" полость рта, вызывает ложное чувство жажды. Если хотите пить после чашки кофе – пейте. Кофе делает легкий мочегонный эффект и если вы пьете достаточно жидкости в течение дня – то все будет хорошо.
Кофе не обезвоживает
3. Кофе не может навредить здоровым людям
Кофеин может быть вредным здоровым людям тогда, когда люди будут принимать его вместе с алкоголем или же, если они выпьют более 4 чашек кофе. В последнем случае это может привести к головной боли, бессоннице и учащенному сердцебиению.
4. Доза кофе
Норма кофе – 400 мг кофеина в день для здоровых взрослых людей. Такое количество содержится в 4 чашках (250 мл) кофе или 10 банках колы или 2 энергетических напитках.
Такая "доза" не несет абсолютно никакого доказанного вреда для человека. Но когда вы пьете кофе, всегда ориентируйтесь на самочувствие.
Диетолог опровергла мифы о кофе
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.