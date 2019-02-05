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      Диетолог опровергла несколько мифов о кофе

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      Диетолог опровергла мифы о кофе
      Диетолог опровергла мифы о кофе / unsplash.com

      Кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. Именно поэтому рождаются многочисленные мифы о кофе. Одни ученые утверждают, что он полезен, а другие считают, что он приносит только вред организму.

      Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла мифы о кофе.

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      1. Беременным кофе нельзя

      Для беременных женщин достаточно употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в сутки. Но стоит помнить, что и кофе, и чай, и шоколад содержат кофеин. Лучше ограничиться 1-2 чашками напитка.

      2. Кофе обезвоживает

      Он не обезвоживает. Кофе может "сушить" полость рта, вызывает ложное чувство жажды. Если хотите пить после чашки кофе – пейте. Кофе делает легкий мочегонный эффект и если вы пьете достаточно жидкости в течение дня – то все будет хорошо.

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      3. Кофе не может навредить здоровым людям

      Кофеин может быть вредным здоровым людям тогда, когда люди будут принимать его вместе с алкоголем или же, если они выпьют более 4 чашек кофе. В последнем случае это может привести к головной боли, бессоннице и учащенному сердцебиению.

      4. Доза кофе

      Норма кофе – 400 мг кофеина в день для здоровых взрослых людей. Такое количество содержится в 4 чашках (250 мл) кофе или 10 банках колы или 2 энергетических напитках.

      Такая "доза" не несет абсолютно никакого доказанного вреда для человека. Но когда вы пьете кофе, всегда ориентируйтесь на самочувствие.

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      Диетолог опровергла мифы о кофе

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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