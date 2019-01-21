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      Диетолог пояснил, что обязательно должны есть жители больших городов

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      Что обязательно должны есть жители мегаполиса
      Что обязательно должны есть жители мегаполиса / drweil.com

      Жизнь в большом городе – это довольно серьезное испытание для здоровья, несмотря на все другие выгоды.

      Диетолог Михаил Гаврилов составил список продуктов, которые помогут справиться со стрессом в большом городе, защитят от старения и сохранят стройность.

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      1. Авокадо

      Это один из самых полезных продуктов. Он является источником здоровых мононенасыщенных жиров, которые дадут энергию организму. Исследования ученых утверждают, что авокадо помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует более быстрому насыщению. Врач отмечает, что людям, снижающим вес и не умеющим отличать голод от аппетита, это просто необходимо.

      Авокадо є джерелом здорових мононенасичених жирів
      Авокадо является источником здоровых мононенасыщенных жиров

      2. Рыба и морепродукты

      Каждый второй житель большого города страдает от недостатка витамина D. Заполнить его поможет жирная морская рыба и морепродукты, которые также богаты ценными омега-3 жирными кислотами.

      3. Брокколи

      В этом продукте содержится уникальное соединение сульфорафан, обладающее противораковым и антибактериальным эффектами, а также усиливающий процесс восстановления ДНК.

      Броколі володіє протираковим і антибактеріальним ефектами
      Брокколи обладает противораковым и антибактериальным эффектами

      4. Шпинат

      В его темно-зеленых листочках много хлорофилла – вещества, которое ускоряет детоксикацию и защелачивание организма, что просто необходимо для тех, кто дышит городским воздухом, пользуется бытовой химией, косметическими средствами, что создает изрядную нагрузку на печень.

      5. Черника

      Эта ягода является лучшим источником антиоксидантов. Исследование ученых, проходившее над мышами, установило, что грызуны, которые питались черникой, лучше запоминали новые двигательные навыки, а также теряли жир на брюшках. Также у них уменьшались уровни холестерина и сахара крови.

      Чорниця є найкращим джерелом антиоксидантів
      Черника является лучшим источником антиоксидантов

      6. Грецкий орех

      Ядра ореха – источник полезных жиров, которые необходимы мозгу для эффективной работы. Человеку, который много работает и подвергается стрессу, такой продукт просто необходим. Его можно использовать как перекус – это вкусно, сытно, полезно и поможет не сорваться на калорийный фаст-фуд.

      Фото – Unplash.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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