Диетологи назвали худшие советы для похудения
Австралийские диетологи составили список неэффективных советов для того, чтобы избавиться от лишнего веса.
Эксперт Ли Холмс считает, что от некоторых продуктов даже с низким содержанием калорий, нужно отказаться, пишет Daily Mail.
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1. Все углеводы плохие
Австралийская гуру фитнеса Кейла Итсайнс утверждает, что большинству мифов об углеводах не стоит верить. Она подчеркивает, что углеводы необходимы организму для энергии и выносливости, концентрации и восстановления", и призывает не сокращать их количество.
Сокращение углеводов – это трюк, который не работает. Вместо этого человек тратит жизненно важные питательные вещества.
2. Включите в рацион низкокалорийные продукты
Тренер предложила включить рацион те продукты, которые уравновешивают гормоны, помогают сжигать жир и ускоряют обмен веществ.
Эти продукты для всех разные, но, в общем, стоит балансировать белки, полезные жиры, углеводы, а также включить в рацион больше свежих овощей и фруктов.
3. Спорта без здорового питания достаточно
По мнению диетолога Джессики Сиппел, одним из самых главных мифов о похудении является мнение, что физические упражнения могут подарить фигуру мечты даже без соблюдения правильного питания. Однако эксперт уверяет, что чрезмерные нагрузки могут вызвать в организме стрессовую реакцию и тормозят процесс потери веса.
Диетолог советует тренироваться 30-45 минут пять раз в неделю.
4. Детокс поможет похудеть
Несмотря на то, что это является привычным явлением, оно малоэффективно. Если в начале будет наблюдаться снижение веса (чаще всего вес воды) и прилив энергии, потеря веса в конце концов остановится.
Диетолог отмечает, что пропуски пищи заставляют нарушать метаболизм. Она утверждает: чем экстремальнее действия, тем экстремальнее реакции.
Детокс не поможет похудеть
5. Весь сахар одинаковый и его употребление нужно ограничить
Диетолог Рэйчел Дэниелс убеждает, что сахар во фруктах очень отличается от сахара в конфетах и других сладостях. Во фруктах содержатся волокна, витамины и минералы. Несмотря на это эксперт советует не есть очень много фруктов.
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