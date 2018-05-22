Диетологи назвали растение, которое способно продлить жизнь

Диетологи считают, что употребление перцев значительно укрепляет организм, повышает его устойчивость к заболеваниям и способность к восстановлению.

Эти растения заставляют организм усиленно усваивать каротиноиды – растительные пигменты, отвечающие за цвет плодов, пишет Express.

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Такие вещества могут значительно укреплять организм, улучшать состояние здоровья при респираторных заболеваниях, к примеру, астме и хронической обструктивной болезни легких.

Медицинский консультант Сара Брюэр и диетолог Джульетта Кэллоу отметили, что человеку необходимо употреблять от трех до четырех перцев в неделю. Можно есть не только в сыром виде, однако для приготовления не используйте большое количество жира.

Красные перцы обогащенные антиоксидантным бета-каротином и фолиевой кислотой, витаминами А и Е.

Перец способен продлить жизнь

В зеленом перце содержится лютеин и зеаксантин, которые важны для здоровья глаз. Желтый перец содержит витамины B1 и B3, которые помогают выделять энергию из пищи.

Диетологи посоветовали выбирать перцы с твердыми стенками.

К слову, исследование медиков из Гарварда показало, что здоровый образ жизни является главным в продлении жизни. Для того, чтобы продлить жизнь на 10 и более лет, необходимо соблюдать несколько простых советов.